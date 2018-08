Els investigadors creuen que la cèl·lula de Ripoll va actuar sense ajuda de l'exterior

Els investigadors creuen que la cèl·lula de Ripoll va actuar en solitari i sense cap ajuda l'exterior. Així ho sosté el tinent coronel Francisco Vázquez, cap de la unitat de la lluita contra el terrorisme de la Guàrdia Civil: «No hem trobat cap element extern que hagi impulsat l'acció», indica. El tinent coronel afirma que la cèl·lula es troba desarticulada i que se n'han identificat «tots els actors principals». Ara bé, els investigadors continuen seguint pistes a França i Bèlgica (que encara són secretes). Segons el tinent coronel, aquestes investigacions han de determinar si hi ha més actors que en fossin «partícips indirectes», com per exemple en l'àmbit «intel·lectual». Però a hores d'ara descarta que darrere dels atemptats hi hagués un ideòleg que no s'hagi identificat.

«Després d'un any d'investigació i important acumulació d'evidències, no trobem altres elements protagonistes directes de l'activitat de la cèl·lula», ha revelat. També assegura que no hi havia «cap element» que permetés identificar la radicalització dels joves i fa una crida a la ciutadania per alertar a les autoritats de qualsevol conducta sospitosa.

En aquests moments, els investigadors situen l'imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, com el cervell dels atemptats. «Un any després encara tenim l'escenari que és un atemptat induït, no hem identificat cap connexió exterior a la cèl·lula que hagi aportat valor intel·lectual o directiu», manifesta. Vázquez també assegura que la cèl·lula ha quedat desarticulada. Així doncs, malgrat que s'estan fent investigacions a l'estranger, en principi les persones investigades «no tenen una participació directa» en els fets.



Reconeix que el sistema va fallar

El tinent coronel no amaga que en el cas dels joves de Ripoll «el sistema va fallar». Tal com es recull en els testimonis de familiars inclosos en el sumari, els pares dels joves no s'havien adonat de cap canvi en l'actitud dels seus fills. Tampoc va alertar de la seva radicalització cap servei educatiu o social i eren joves que, aparentment, feien una vida normal.

Per això, Vázquez fa una crida a la societat per tal que davant de qualsevol sospita de comportament de radicalització alertin les autoritats. En aquest sentit, destaca les campanyes que s'estan fent des del Ministeri de l'Interior per conscienciar la societat i alertar per qualsevol canal (fins i tot s'ha creat una aplicació mòbil) per poder alertar davant de comportaments sospitosos.

Afegeix, a més, que és important que les famílies també facin el pas. «No es tracta d'exercir una acció repressiva contra ells, sinó posar a disposició d'aquestes persones els mecanismes de resposta que facin que es pugui rehabilitar la conducta i no maduri la radicalització», valora. Per a Vázquez el més important és que després dels atemptats s'ha generat un «element intangible» i és la creença en una «consciència col·lectiva» per lluitar contra el terrorisme. Segons el tinent coronel, en tenen responsabilitat no només els policies de tots els cossos, sinó també la societat, que pot identificar conductes i denunciar-les.



Control a la venda d'explosius

Arran dels atemptats de Barcelona i Cambrils s'ha desenvolupat el reglament de la Unió Europea i ara hi ha una identificació obligatòria de tothom que adquireix a les botigues materials sensibles per a la fabricació d'explosius. Els terroristes de Ripoll van aconseguir comprar a botigues desenes de litres d'acetona i els investigadors creuen que a la casa d'Alcanar acumulaven entre 200 i 500 quilos d'explosius. El tinent coronel reconeix que hi havia un «buit de seguretat» i que s'hi ha posat remei.

Vázquez assegura que no han posat el focus en el fet que Es Satty fos el cervell de la cèl·lula i exercís d'imam a Ripoll: «La realitat a l'Estat és que els casos de radicalització que provenen de líders religiosos són molt puntuals», assenyala. A més, també defensa que és la mateixa comunitat musulmana la que sovint «depura els casos tòxics».