Mor Xavier Gasull, empresari d'èxit a la Girona dels anys 80 i 90

Des de ben jove, Xavier Gasull va ser un emprenedor de noves tendències de negoci que s´obrien als anys vuitanta. Amb Jordi Triola i Montserrat Sot va crear l´empresa de disseny i interiorisme Modo, al carrer Bacià de Girona, i després va impulsar dos dels espais d´oci nocturn de més èxit d´aquella època: la carpa Glops, a la Devesa, i el bar musical, o discoteca, segons com es vulgui, Platea, que encara és un dels principals espais de la nit gironina. Xavier Gasull va morir divendres, una setmana després de complir 60 anys.

Gasull havia estudiat Empresarials a Barcelona i Disseny i ­Interiorisme a l´escola Elisava, també de la Ciutat Comtal, però el seu tarannà personal, obert i extravertit, era el d´un perfecte relacions públiques. De fet, era el cap visible dels projectes que havia emprès amb els seus socis. Era el que ­apareixia a les presentacions o el que acudia a debats sobre disseny i ­interiorisme. Quan el novembre de 1991 es va anunciar la intenció de convertir la platea de l´antic teatre Albéniz de Girona en un ­local nocturn, Gasull va explicar que «no serà una discoteca; serà un local lúdic ben portat, amb ­criteris empresarials i activitats que sorprenguin constantment».

Un any després, el 16 de desembre de 1992, el local obria les portes al públic i, com no, amb el nom de Platea. La inauguració, un dia abans, va ser sonada. «A Girona calia una cosa com aquesta», va dir l´aleshores alcalde Joaquim Nadal. I Xavier Gasull va explicar que l´objectiu principal era ocupar un espai important a la nit gironina. Platea volia ser més que un bar musical. Pretenia ser un canalitzador de la via social i cultural de la ciutat. Platea va ser finalista dels premis FAD i va guanyar l´any 1993 la quarta edició de la Biennal de dissenys interiors de la província de Girona. El projecte, des de fa anys sense Gasull, encara lidera la nit gironina. Els seus impulsors, agrupats a la societat Fantàstic Glops SA, ja tenien l´experiència de la carpa Glops, la de més èxit d´aquella recordada època de les nits d´estiu gironines a la Devesa, fa uns anys liquidada per ordre municipal.

Abans d´entrar en l´oci nocturn, a mitjan anys vuitanta, Gasull i els seus socis havien creat Modo, una empresa de disseny i interiorisme que va renovar aquests conceptes a Girona. L´encert del projecte va fer que obrissin una botiga a Barcelona: «Ara, a Europa, l´últim crit és el nostre, el disseny català. I a Modo apostem pel disseny nacional», manifestava a Diari de Girona el juliol de 1990.

A mitjan dècada dels noranta, Xavier Gasull va fer un gir a la seva vida. A finals de 1994 va anunciar que deixava la direcció de Platea i més tard es va instal·lar al Panamà, on va reprendre nous projectes empresarials. A la seva capital també va obrir un local d´oci nocturn anomenat La Platea. Un diari panameny explicava l´any 2006: «Tot i que el rètol exterior de La Platea descriu el local com un bar, en realitat és molt més que això, particularment perquè els dijous i els divendres a la nit, La Platea vibra». Gasull també es va convertir en el representant de Vichy Catalan a diversos països de centreamèrica.

El tanatori de Girona acollirà aquest migdia a les dotze una cerimònia de comiat de Xavier Gasull i Font.