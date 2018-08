Una persona queda ferida greu en sortir amb el seu cotxe de la carretera de la Ganga

Una persona va quedar ferida greu ahir després que el cotxe en què viatjava amb dues persones més se sortís de la carretera a La Bisbal d'Empordà. Els fets van succeir passat pels volts d'un quart d'una del migdia al quilòmetre 8 de la Gi-660 – coneguda com a carretera de La Ganga-, quan el cotxe on viatjaven va sortir de l'asfalt de la via. La víctima de l'accident que va resultar més greument ferida va haver de ser excarcerada de dins del vehicle.

Fins a la zona es van desplaçar fins a set dotacions de Bombers a causa de la complexitat de les tasques per treure la víctima greu de dins el vehicle accidentat, a qui es va traslladar amb helicòpter a l'hospital Josep Trueta de Girona. El sinistre va afectar dues persones més que viatjaven dins el mateix vehicle. A una, en estat menys greu, se la va traslladar a l'hospital de Palamós amb ambulància i l'altra va ser donada d'alta després de ser atesa al mateix punt de l'accident.

Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues dotacions dels Mossos d'Esquadra que van haver de tallar la carretera durant dues hores i mitja per tal que els serveis d'emergències poguessin actuar. A banda de l'helicòpter, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) hi va portar tres ambulàncies.