Ramats de foc : prevenció d'incendis, pasturatge i consum responsable

Veure pasturar cabres o xais pels boscos és una activitat que en els darrers anys ha anat a menys, quan en realitat aquesta pràctica pot ajudar en la gestió del risc d'incendis. Per tal que el pasturatge no desaparegui i per aconseguir mantenir un paisatge preparat per als incendis, ha nascut un projecte anomenat Ramats de Foc, que alhora també busca un canvi en el consum.

El projecte es troba en la seva fase pilot i es desenvolupa al Baix Empordà. La iniciativa compta amb la col·laboració dels Bombers de la Generalitat i està impulsat per la Fundació Pau Costa i el Gremi de Carnissers i Xarcuters de comarques gironines.

El sotsinspector de Bombers i tècnic dels GRAF Edgar Nebot explica que el projecte té com a elements principals tres aspectes: la prevenció d'incendis, l'activitat ramadera i el consum responsable com a societat. Per això, s'han escollit quatre zones dels Baix Empordà –als municipis de Jafre, Verges, Colomers i Vilopriu- per formar part de la fase pilot.

Es tracta de zones que o bé han patit un incendi forestal o que són, a parer dels experts, àrees on el pasturatge pot fer una funció que permeti fer una bona gestió del risc d'incendi o que en cas d'un foc faciliti la feina dels Bombers. Per fer-ho possible, diu Nebot, han hagut d'arribar a acords amb els propietaris dels terrenys i amb els pastors, i s'ha hagut de planificar amb enginyers forestals de la comarca i altres agents la gestió del medi.

La ramaderia extensiva va lligada a la figura del pastor, una professió que les noves generacions estan deixant de banda. Els pastors a qui han pogut convèncer se'ls ha adjudicat una zona on pasturar i a canvi, diu Nebot, havien de rebre alguna cosa. En aquest cas, a través de la iniciativa es revalora la seva tasca. A més, els objectius són evitar que els pastors actuals pleguin i mantenir el paisatge.



Venda del producte

El benefici que obté el pastor o el ramader prové del procés de venda i comercialització del seu producte. Aquesta àrea és la que s'ha treballat entre el Gremi de Carnissers i Xarcuters de comarques gironines i la Fundació Pau Costa. I, afegeix Nebot, s'ha anat a buscar la manera de comercialitzar els productes d'aquests pastors i que els clients ho coneguin. La campanya de divulgació, per tant, és clau i a les quatre carnisseries -una a Girona i la resta als pobles escollits- que participen el projecte s'hi poden trobar unes postals on s'explica el projecte. Quan el carnisser ven la carn –per exemple de xai–, explica que és de Ramats de Foc i porta un segell identificatiu.

El que es busca, diu el responsable del GRAF, és «inculcar un canvi del consum en el client; fer-lo més conscient, perquè l'empresa fa un esforç en benefici del paisatge». I en paral·lel, el gremi fa un seguiment de les vendes a les botigues seleccionades pel projecte per veure si funciona.

Nebot destaca que la prova pilot s'acabarà cap a la tardor-hivern i veuran si ha funcionat. Per una banda es comprovarà si les carnisseries han incrementat vendes dels productes de Ramat de Foc i, si és així, es beneficiarà a tots els actors. Pel que fa a l'administració, indica, «estalviarem en prevenció incendis». Amb tot, però, Nebot és prudent i diu que el resultat s'haurà de veure també quan certifiquin juntament amb els altres agents que la feina feta és la que pertoca. Perquè si no és així, caldrà replantejar-ne el futur.