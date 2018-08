Bramon es reuneix amb el director, Lluís Sala

La publicació de l´estadística mensual dels aeroports d´Aena va coincidir, ahir, amb la visita del subdelegat del Govern espanyol a Girona, Albert Bramon, a l´aeroport de Vilobí d´Onyar, que es va reunir amb el director de les instal·lacions –immerses en plena temporada alta–, Lluís Sala. En un comunicat, la Subdelegació va informar que el motiu de la trobada consistia a «conèixer les directrius i l´estratègia bàsica d´aquesta infraestructura essencial per a les comarques gironines» per part de Bramon. Sala va explicar que el futur de l´Aeroport de Girona-Costa Brava passa per esdevenir una instal·lació complementària a la de Barcelona-El Prat –el director és reticent a parlar de «quarta pista», un concepte que al seu criteri no fa justícia al projecte que Aena té per a Girona i que, a parer de Lluís Sala, va més enllà d´això. En la trobada, aquest directiu va expressar el convenciment a Bramon que l´aeròdrom gironí disposa de «tots els elements per consolidar-se com el segon aeroport de Catalunya». En això, l´estadística d´Aena atorga la raó al director: Reus, amb 576.532 passatgers de gener a juliol (gairebé un milió menys), se situa molt per sota de Girona pel que fa a usuaris. Al febrer, el Ministeri de Foment, sota el govern del PP, va anunciar un inversió milionària per impulsar l´aeroport, que encara no s´ha concretat.