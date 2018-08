Camprodon va al Suprem per reclamar 70.000 € d'ajuts per a places de llar d'infants

Camprodon va al Suprem per reclamar 70.000 € d'ajuts per a places de llar d'infants camprodon

L'alcalde de Camprodon, Xavier Sala (Junts fem Camprodon), en el darrer ple, va informar del fet que el seu Ajuntament ha comparegut al Tribunal Suprem per defensar els drets del municipi en relació amb unes subvencions per a places de llar d'infants que estaven compromeses per la Generalitat i que després se'n va desdir.

Es tracta dels ajuts de la Generalitat per als cursos 2012-13, 2013-14 i 2014-15. Entre els anys 2012 i 2015, la Generalitat va deixar de pagar els ajuts compromesos als ajuntaments. El motiu és que les arques de la Generalitat estaven buides i el govern d'Artur Mas havia hagut d'adoptar mesures d'emergència. En plena crisi econòmica, la mesura va fer baixar les matriculacions en moltes localitats catalanes i en alguns llocs fins i tot van haver de tancar llars d'infants de manera provisional.

El 2014, l 'Ajuntament de Camprodon va formar part del Fòrum d'alcaldes del PSC. El Fòrum de municipalitats socialistes va presentar un recurs al TSJC contra la decisió de la Generalitat de deixar de pagar les places de llar d'infants als ajuntaments. El recurs aplegava 26 municipis d'arreu de Catalunya, entre els quals Camprodon era l'únic de les comarques gironines. Pel gener d'enguany, el TSJC va donar la raó als ajuntaments reclamants.

Va ser quan l'antic alcalde de Camprodon, ara a l'oposició, i impulsor del recurs, Esteve Pujol, va anunciar que Camprodon havia de rebre 70.000 ? en concepte d'ajuts compromesos i no concretats. A més va explicar que la Diputació de Girona havia cobert la falta de recursos de la Generalitat dels anys durs i havia aportat entre 600 i 700 euros per infant matriculat. Això no obstant, el compromís de la Generalitat era de 1.300 ? per nen i això és el que havia de reclamar l'Ajuntament de Camprodon.

L'actual equip de govern format per la coalició Junts fem Camprodon i ERC va estar d'acord amb el grup d'Esteve Pujol i per unanimitat Camprodon va reclamar 70.000 ?.La reacció de la Generalitat va ser presentar un recurs de cassació a la sentència del TSJC. Es tracta del darrer pas abans que una sentència sigui ferma.

En el decurs del darrer ple, Esteve Pujol, va opinar que «ens alegrem que l'Ajuntament hagi optat afegir-se als municipis que han recorregut la reacció de la Generalitat». En aquest sentit va lamentar que la Generalitat hagi recorregut ls sentència del TSJC . Va recordar que la mateixa Generalitat havia aprovat donar les subvencions per a les llars d'infants i que va ser ella la que va decidir deixar de donar-les d'una manera unilateral i deixar sense força tots els convenis que havia establert. Igualment va explicar que l'òrgan màxim del país és el Parlament de Catalunya, el qual va resoldre que el Govern de la Generalitat havia d'assumir els compromisos de subvencions de la Generalitat. Va reblar que malgrat que el Parlament de Catalunya hagués resolt pagar, el Govern de la Generalitat en va fer una altra i ha recorregut. Pujol va valorar el recurs de cassació de la Generalitat com una manera de perdre el temps. Segons va explicar, també és una manera de fer perdre el temps dels ajuntaments. Va dir també que «al final la Generalitat perdrà, però haurà perjudicat els infants i els ajuntaments que han hagut d'assumir unes costes que no li tocaven». En el seu moment Pujol, va acusar la Generalitat de destinar diners al finançament de les escoles privades els diners destinats a les places públiques de les escoles bressol.



Cessió del segell de natura

En el materix ple l'Ajuntament de Camprodon va aprovar per unanimitat cedir el segell Natura i Muntanya en Família a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon.

L'alcalde de Camprodon, Xavier Sala, va explicar que es tracta d'un segell de l'Agència Catalana de Turisme. Segons ell, està destinat a potenciar el turisme familiar i obliga els ajuntaments i consells compromesos a participar a les reunions conjuntes destinades a millorar els atractius locals de cara a les famílies.