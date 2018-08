Un motorista ha mort en un accident de trànsit a l'N-260 a Puigcerdà

Un greu accident de trànsit a l'N-260 ha fet tallar la circulació de trens a l'R3 de Puigcerdà.



Han xocat una furgoneta i una moto, i el vehicle de dues rodes ha anat a parar a prop de les vies. El conductor de la moto ha perdut la vida en el xoc mortal.



Els serveis d'emergències han treballat al lloc del sinistre. El motorista ha anat a parar a les vies del tren i el serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida.



Al lloc hi han treballat els Mossos d'Esquadra amb quatre patrulles, dues ambulàncies del SEM i dues dotacions dels Bombers.



A causa d'aquest sinistre viari, Protecció Civil de la Generalitat ha activat el pla d'emergències Ferrocat en fase de prealerta, ja que hi ha la circulació de trens tallada entre Puigcerdà i la Molina.





Prealerta #FERROCAT per tall de circulacio de la linia @rod3cat entre Puigcerdà i La Molina a causa d'un accident de trànsit proper a les vies #ProteccioCivil — Protecció civil (@emergenciescat) 14 d´agost de 2018

Restablerta la circulació de trens per les seves vies habituals entre Puigcerdà i La Molina. Tren afectat: La Tor de Querol 08:50 - L'Hospitalet de Llobregat 12:04 circula amb 30 minuts de demora — R3 Rodalies (@rod3cat) 14 d´agost de 2018

L'accident ha tingut lloc pocs minuts després de les vuit del matí, a l'altura del quilòmetre 179 de l'N-260 alEl xoc ha estat dea Girona des d'inicis d'any fruit d'un sinistre viari.La circulació dels trens s'ha aturat prop d'una hora i mitja. I això genera retards d'una mitja hora, segons informa Rodalies.A causa de l'accident de trànsit mortal, s'han produït retencions a l'N-260 a primera hora del matí, que no han superat el mig quilòmetre.