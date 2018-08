La Guàrdia Civil comissa roba i articles falsificats i de contraban a Roses i Lloret valorats en 102.300 euros

La Guàrdia Civil ha comissat roba i articles falsificats i de contraban a Roses i Lloret valorats en 102.300 euros.

Els policies van escorcollar 13 botigues, la majoria a la localitat selvatana i a una de Roses,

Les actuacions policials es van fer entre el dia 6 i 13 d'agost i en total, van comissar 5.798 articles falsificats i de contraban que estaven posats a la venda en aquests comerços.

Tot el treball s'origina quan l'Oficina d'Anàlisi Fiscal de la Guàrdia Civil de Girona va tenir coneixement que en diversos establiments de Lloret de Mar i Roses s'hi estarien exposant articles de marques de reconegut prestigi, que haurien estat importats de forma il·legal.

5.490 objectes a Lloret

Per això components d'aquesta Oficina i del Lloc fiscal de Palamós van inspeccionar 12 locals comercials de Lloret de Mar entre els dies 6 i 13 d'agost. Aquí hi van comissar 5.490 peces de diverses marques comercials. Aquí hi ha des de polos, samarretes, bosses, dessuadores, entre altres. Uns objectes il·legals valorats en 78.650 euros.

I el dia Igualment agents de la Guàrdia Civil del Lloc Fiscal de Roses, van inspeccionar el 6 d'agost un local comercial d'aquesta localitat. Aquí van intervenir 308 peces de diferents marques de renom com Lacoste, Adidas, Chanel, entre altres. El valor del gènere és de 23.650 euros.

De la actuacions realitzades a Lloret de Mar, la Guàrdia Civil va aixecar actes per Infraccions a l'Article 11.1B, de la Llei 6/2011 sobre repressió del contraban atès que cap dels propietaris poder mostrar factures amb la legal importació dels articles. Les actes juntament amb el gènere decomissat van ser posades a disposició de l'administrador Principal de Duanes i Impostos Especials de la Jonquera.

I del comís fet a Roses, van instruir diligències per un suposat delicte contra la propietat industrial que van ser remeses al jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Figueres.