Mor un home en caure per un barranc de 30 metres d'altura de Villalonga del Ter

Un home va morir ahir al migdia en caure per un barranc de 30 metres d'alçada que es troba al Mirador de la Roca, al nucli urbà de la Roca, de Vilallonga de Ter (al Ripollès), segons van confirmar els Bombers de la Generalitat. El cos de salvament va rebre l'avís dels fets cap a tres quarts de dotze del migdia i va enviar a la zona de l'accident dues dotacions i un helicòpter amb membres del Grup d'Actuacions Especials (Grae). A més, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar-hi una ambulància convencional. Tot i així, quan els serveis d'emergència van arribar a l'indret van comprovar que l'home havia mort a conseqüència de la caiguda, i l'únic que es va poder fer és recuperar el cos un cop ho va autoritzar la comitiva judicial. Segons van informar els Bombers, la víctima és un veí de Cervera de 66 anys. Les primeres hipòtesis apunten a que l'home s'havia acostat a un mirador de la zona i va caiure per causes que per ara es desconeixen. Un grup de ciclistes va trobar la víctima i va intentar reanimar-la, però sense èxit.