Nou municipis gironins reben una subvenció de l'ACA per adequar les lleres

Per tal d'evitar o reduir el desbordament de les lleres de rius o rieres causades per les pluges, i en aquest sentit reduir el risc de danys causats a la població per possibles avingudes, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va endegar el 23 de maig de l'any passat una línia d'ajudes dirigides a conques internes de zones urbanes. Són 9 els municipis gironins que s'han pogut beneficiar d'aquestes ajudes, tal i com consta a la resolució de concessió que va publicar ahir l'organisme de la Generalitat.

En total són quasi 800.000 ? que cobriran entre un 60% i un 80% del cost total de les actuacions (dur a terme endegaments, talussos, esculleres, millora de desguassos, i ampliacions de la secció de les lleres de rieres o rius) que efectuïn els municipis gironins beneficiaris.

Els municipis concessionaris de les ajudes, que tenen en compte el nombre d'habitants i el compliment dels requisits a l'hora d'adjudicar-les, són Santa Cristina (280.048,13?), Vilallonga de Ter (128.151,41?), Cassà de la Selva (124.821,80?), Amer (79,895,49?), Serinyà (66.058,37?), Fontcoberta (59.958,06?), Llançà (39.307,95?), Sant Feliu de Pallerols (12.592,83?) i Tordera (8.894,06?) .

Santa Cristina d'Aro és la població que té la subvenció més elevada de les 26 que s'han atorgat a tot Catalunya, essent també la que té un pressupost d'actuació més elevat (400.068,71?). L'obra en qüestió, subvencionada en un 70%, és la canalització de part final de la riera Pedralta que passa per l'urbanització Golf costa Brava.

En l'àmbit català, 26 municipis s'han beneficiat de les ajudes de l'ACA. Els 17 municipis restants són Manlleu, Sant Pere de Ribes, Sant Cugat del Vallès, Cabrera de Mar, Vallcebre, Pla de Santa Maria, Granera, Calafell, Sant Vicenç de Montalt, Altafulla, Vimbodí i Poblet, Rudoms, Montornès del Vallès, Terrassa, Reus, Teià i Sant Vicenç de Montalt.

L'ACA ha atorgat un total de 2 milions d'euros amb un màxim de 400.000? per sol·licitud i municipi, i ha desestimat 27 sol·licituds en la convocatòria d'enguany de les 55 que es van presentar.