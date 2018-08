Pepita Perich: «Hem fet un model d'èxit català que s'ha de protegir»

La Fundació Ramon Noguera és una entitat d´iniciativa social que té una trajectòria superior als 50 anys pel que fa als serveis d´atenció a les persones en situació de discapacitat intel·lectual. La seva directora gerent, Pepita Perich, destaca les particularitats que fan úniques tant la seva associació com la resta d´entitats que formen part de l´Associació Empresarial d´Economia Social (AEES) Dincat, caracteritzades per la familiaritat, la proximitat i per apostar pel territori en què es troben ubicades; en el cas de Perich, per les comarques gironines.

L´AEES Dincat agrupa 225 entitats d´iniciativa social sense ànim de lucre, de les quals 20 són de Girona, i entre altres propostes, com ara la revisió del finançament del sector o laboralitzar els centres d´atenció especial, hi ha la intenció de pactar a partir de setembre, juntament amb l´administració, una llei que reguli l´acció concertada d´aquestes associacions.

«Com que han canviat els grans marcs de relació, com per exemple la llei de contractació pública, s´ha de trobar la solució que doni resposta a la realitat d´aquest camp social», explica Perich.

Històricament, l´àmbit de la discapacitat intel·lectual a Catalunya va començar finançant-se a través de la beneficència sense gaire organització. En concret, es va dur a terme gràcies a la mobilització associativa familiar i a les aportacions de la societat civil.

Quan es van reconèixer els drets de les persones, el món benèfic va passar a ser un món de subvencions, amb una col·laboració públic-privada sense ànim de lucre. Més endavant, el sector va passar a estar regit per contractes de gestió negociats sense publicitat, que és la situació en què es troba actualment. Són contractes que no estan a la lliure concurrència, però si dins de la modalitat de la contractació pública.

Perich, que és també membre de la Junta Directiva de l´AEES Dincat i portaveu de la iniciativa de l´acció concertada, creu que l´àmbit social «ha de sortir del món contractual. Hi ha eines tant tècniques com jurídiques per fer-ho, només es tracta que el Govern triï per quin model opta, o bé contractar o bé concertar, aquesta és la qüestió que ens hem de plantejar».

«Totes les entitats de Catalunya tenim el que sempre diem el model català; però jo aniria més enllà i diria que hem fet el model d´èxit català. Som entitats d´àmbits territorials molt concrets on fins i tot les famílies tenen presència als òrgans de govern, no tenim forma de multinacional o gran operador», detalla Perich. I afegeix que «aquesta organització té una raó de ser: pensem que els nostres serveis són de proximitat i han de destinar-se exclusivament a les persones, siguin usuaris o famílies. A més, tenim vocació de servei públic, ens hem professionalitzat com a sector, tenim solvència tècnica i econòmica i estem innovant».



Un 1,3% en mans d´empreses

L´AEES Dincat ha analitzat el sector i ha comprovat que només un 1,3% de la gestió de l´àmbit de discapacitat intel·lectual a Catalunya està en mans d´empreses mercantils. «Pensem que el futur no es pot moure d´aquí i que aquesta xifra no pot canviar. S´hauria d´evitar que es faci benefici de l´atenció a persones. Pensem que és un objectiu ben lícit de les empreses mercantils, però no creiem que sigui un objectiu adequat pel nostre sector. La necessitat actual és que s´ha de legislar el futur dels nostres serveis, tal com ja s´ha fet a l´Aragó i com recomanen les directives europees», diu Perich.

La directora argumenta que «si una realitat funciona, és millor no fer invents i regular-la perquè segueixi així. Personalment, no veig una tercera via possible a l´atenció de persones amb discapacitat intel·lectual que no sigui seguir en l´àmbit social o bé donar-li un enfocament públic».

L´AEES Dincat es troba emparat dins el paraigua de La Confederació, que també treballarà amb la Generalitat per iniciar el camí que les entitats busquen i que agrupa totes les associacions empresarials dels diferents àmbits -discapacitat intel·lectual, malalties mentals, tercera edat, etc.- per donar visibilitat al conjunt i a l´especificitat alhora.