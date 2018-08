Trànsit serà «contundent» amb les conductes de risc

Les xifres de sinistralitat s´han disparat en les darreres hores arreu de Catalunya i des que ha començat l´any han perdut la vida 128 persones a la xarxa viària interurbana catalana. I d´aquestes, 14 van patir l´accident de trànsit fatal durant la darrera setmana. L´últim accident es va produir ahir a l'autovia A-2 a Ribera d'Ondara (Segarra). Dos homes, de 36 i 40 anys, van perdre la vida en un xoc entre dos camions i una furgoneta.

Davant d´aquestes xifres, el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Juli Gendrau, va assegurar ahir en una entrevista a RAC1 que des de Trànsit seran «el màxim de contundents» i «implacables» amb les conductes de risc i que estan intensificant la presència policial a les carreteres. També va anunciar que està a favor d´endurir les sancions per conduir sota els efectes de l´alcohol o les drogues i també per fer servir el mòbil al volant. Això però, «ha d'anar acompanyat de conscienciació i corresponsabilitat», va afeguir.

Davant d´aquestes actituds de risc d´alguns conductors, el responsable de Trànsit va explicar que el que fan des de l´ens és apel·lar «a la responsabilitat de la gent, que a l'últim moment és qui assumeix la responsabilitat d'agafar el vehicle quan no toca o de distreure's amb el mòbil».



Alerta amb les distraccions

Gendrau va destacar que en l´actualitat «un de cada quatre accidents es deu a les distraccions». I és que, com va relatar el mateix cap de Trànsit, «cada dia veiem vehicles que alenteixen la velocitat i fan moviments estranys; i quan els avances veus que estan consultant el mòbil o responent a un missatge». Per aquest motiu, va anunciar que seran implacables.

En aquestes últimes setmanes a la província de Girona, tant en vies urbanes, interurbanes com en vies forestals s´han produït un repunt de les víctimes mortals per accidents de trànsit. Ahir, el director del SCT feia una anàlisi del tipus de víctima i va destacar que «no només augmenten les víctimes mortals entre els joves, també en la franja de 35-40 anys i entre els 50-55 anys. Aquí és on tenim el gruix més gran de víctimes mortals».

A Girona, aquest juliol va haver-hi un accident de trànsit mortal que va commocionar la província. El 21 de juliol va tenir lloc un sinistre a la C-63 a Vidreres en el qual van perdre la vida quatre joves. S'apunta que l´accident es va produir també per una velocitat molt elevada del vehicle on anaven els joves i que va impactar contra una furgoneta al seu pas per Vidreres. Aquesta carretera, la C-63, però, és històricament coneguda per l'alta sinistralitat i això va portar que veïns de la zona es mobilitzessin. A més, l´Ajuntament de Vidreres ha reclamat a Territori i Trànsit que hi posin solucions. El mes vinent s´anunciaran aquests possibles canvis. Aquest és un accident que va marcar el mes de juliol a la província de Girona però, cal dir que fins al 12 d´agost han perdut la vida fins a 31 persones en un accident de trànsit en diversos tipus de vies. Una xifra més elevada que la de l´any passat, amb 27 morts.

La setmana passada va haver-hi dos accidents mortals. Un el dia 6 d´agost a l´Eix Transversal a Espinelves, on va perdre la vida un home en una sortida de via. I l´altre, el 8 d´agost, a Albons. Aquí un home va morir en una altra sortida de via, a la GIV-6321.