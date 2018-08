Camprodon aprova la venda d'un habitatge del passeig de la Muralla

L'Ajuntament de Camprodon, en el seu darrer ple, va aprovar l'expedient de venda d'un habitatge del passeig de la Muralla. L'alcalde, Xavier Sala (Junts Fem Camprodon), va explicar que l'acord és el resultat d'una gestió del Consorci de Recaptació del Ripollès.

L'organisme recaptador, segons ell, es va haver d'adjudicar un pis per tal d'afrontar un seguit de deutes que un contribuent tenia amb l'Ajuntament.

«Això va donar com a resultat el fet que l'Ajuntament tingui un pis en propietat i en tractar-se d'un bé que s'ha adquirit per afrontar deutes tributaris, perquè és convenient que es pugui fer efectiva la venda per tal que els bé immoble es pugui fer efectiu en diners», va dir.

Sala va apuntar que els deutes tributaris eren impostos de béns immobles, escombraries i llicències urbanístiques.

També va exposar que, per poder tramitar la venda del pis, l'Ajuntament ha hagut de demanar permís a la Generalitat.

Tot seguit va indicar que l'Ajuntament ja disposa del permís de la Generalitat i que faltava aprovar l'expedient de venda, aprovar el plec de condicions i publicar-les al BOP i al perfil del contractant.

L'oposició Tots per Camprodon-CP va estar-hi d'acord.