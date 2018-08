Consells per evitar ofegaments: respectar les normes i no subestimar els riscos

El Col·legi Oficial de Metges de València (COMV) ha destacat la importància de respectar les normes de seguretat i no subestimar els riscos per evitar ofegaments en platges i piscines aquest estiu, i ha advocat per la prevenció i la seguretat en zones aquàtiques.

En un comunicat, el Col·legi de Metges ha proposat un seguit de recomanacions per evitar riscos i ha recordat les instruccions en cas d'ofegament.

Entre els consells, el col·lectiu ha subratllat la necessitat de fer cas a les normes de seguretat com les banderes i instruccions de bany en platges amb vigilància i, en aquelles en què no hi hagi supervisió, han recomanat extremar les mesures de seguretat i preferiblement no banyar-se en solitari.

També han assenyalat que s'han d'evitar els corrents marins nedant sempre en paral·lel a la platja, i eludir les immersions en rius cabalosos i cascades ja que poden existir corrents i remolins en molts casos no perceptibles.

Evitar el bany nocturn i no submergir-se mai si s'han consumit begudes alcohòliques o drogues, no saltar a l'aigua des de penya-segats i sortints i acompanyar sempre a nens i ancians al bany són altres advertències del Col·legi de Metges.

El col·lectiu ha asseverat així mateix que, en cas que una persona s'ofegui, els primers minuts són «transcendentals».

Si l'ofegat està inconscient però respira, cal situar la persona en la posició lateral de seguretat per evitar que l'afectat pugui ofegar-se amb els seus vòmits o altres fluids, mentre que si l'ofegat no respon i no respira, cal trucar a emergències i, després, iniciar maniobres de reanimació cardiopulmonar bàsica.

El Col·legi de Metges ha incidit que la seguretat del rescatador no professional és fonamental per evitar que una situació de risc s'acabi agreujant per la implicació de més persones, de manera que abans de realitzar una maniobra de rescat cal comprovar el perill que pot suposar aquesta acció.

L'expert en emergències sanitàries i conseller del COMV, Rafael Romero, ha assegurat que «el sentit comú» ha de ser la principal precaució a l'hora de realitzar activitats esportives i de lleure en el medi aquàtic.