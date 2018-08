Cs tem que el sobiranisme posi per davant la ideologia als actes del 17-A

Cs tem que els actes de commemoració per l'atemptat de Barcelona el 17-A puguin convertir-se en un punt de discriminació ideològica. I en culpa els independentistes d'aquesta possibilitat. El portaveu adjunt de Ciutadans a l'Assemblea de Madrid, César Zafra, -que va actuar ahir com a veu del partit a tot l'Estat- va voler alertar «d'aquest perill» que la seva formació assegura que veu. «Esperem que els independentistes no posin per davant la seva ideologia, perquè el 17-A no ha d'haver-hi ningú exclòs per pensar diferent», va assegurar, tot mostrant el seu desig de «que la concentració sigui tranquil·la» a Barcelona el proper divendres. Zafra va feraquest comentari tot i les crides de sectors sobiranistes a no polititzar l'acte ni protestar per la presència de Felip VI, i fins i tot de les absències anunciades d'organitzacions com l'ANC i la CUP. El diputat de Cs, però, va voler recalcar igualment que el cap de l'Estat «ha i pot anar a qualsevol part del país, i més quan es tracta d'un acte de record a les víctimes», va reblar.



17-A com a «plató de televisió»

D'altra banda, la portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Madrid, Begoña Villacís, va assegurar ahir que els independentistes «volen utilitzar els acts de record dels atemptats com un plató on muntar el seu enrenou», i que obvien les víctimes que van provocar els terroristes. Segons Villacís, a la commemoració «cal pensar que hi ha hagut mares que van perdre els seus fills. I aquest fet els és igual», va opinar.