La mitja veda de caça començarà el 19 d'agost i acabarà el 9 de setembre a Girona

La temporada de mitja veda, que autoritza la caça d'algunes espècies cinegètiques, generalment aus i guineus, començarà el 19 d'agost a la província de Girona i a la resta del territori català, mentre que a la província de Lleida s'inaugura avui.

Segons va informar el departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, la mitja veda de caça durarà fins al 9 de setembre a les comarques gironines, i es podrà caçar els dijous, dissabtes, diumenges i festius locals, mentre que a la província de Barcelona seran hàbils els dies 19, 26 i 29 d'agost i 2 de setembre. Pel que fa a Tarragona i les Terres de l'Ebre, els dies permesos per caçar seran el mateix 19, el 26 d'agost i el 2 i el 9 de setembre.

La mitja veda de Lleida comença avui, 4 dies abans que a la resta del territori català, i continua sent la més llarga de Catalunya, tal com ha passat en els últims anys. Tindrà un total de tretze dies hàbils per a la caça, només un menys que l'any passat, tot i que al febrer la Generalitat va declarar que la reducció seria menor. Inclourà tots els dijous, dissabtes, diumenges i festius fins a la festivitat de l'11 de setembre. S'hi sumaran també les festes locals de cada municipi durant aquest període. En una mesura o altra, la Generalitat ha reduït l'ordre de vedes i la Federació de Caça lleidatana va indicar que aquesta reducció pretén rebaixar el risc d'incendis forestals en plena campanya d'estiu.

La Generalitat va recordar ahir que per caçar és necessari un permís d'armes, una assegurança de responsabilitat civil, una llicència de caça i un permís nominal que autoritza la caça a l'Àrea Privada de Caça (APC).