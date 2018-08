Mor un motorista en un xoc a l'N-260 a Puigcerdà

Nou accident mortal de trànsit a les comarques de Girona, en aquest cas a la capital de la Cerdanya. Ahir un motorista va perdre la vida en un sinistre viari a l'N-260 al seu pas per Puigcerdà.

Amb aquesta víctima mortal, ja són 32 les persones difuntes fruit d'un accident de trànsit en vies gironines. En aquest període -gener a 14 d'agost- han mort sis motoristes a la demarcació, en vies urbanes i interurbanes.

Els Mossos d'Esquadra per la seva banda, investiguen per homicidi imprudent el conductor que ha provocat l'accident de trànsit mortal a Puigcerdà. La investigació de trànsit apunta que no hauria respectat la prioritat de pas de la motocicleta. Els agents han obert diligències penals per denunciar un conductor de 43 anys, de nacionalitat boliviana i veí de Puigcerdà (Cerdanya), com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi per imprudència greu.Haurà de comparèixer davant l'autoritat judicial quan sigui requerit.

L'accident de trànsit d'ahir va produir-se pocs minuts després de les vuit del matí, a l'altura del quilòmetre 179,5 de l'N-260 al seu pas per Puigcerdà. El xoc va ser de tipus lateral entre la moto i una furgoneta. Els Mossos d'Esquadra de Trànsit investiguen les causes.

A causa del fort cop que va patir, el vehicle de dues rodes va anar a parar a tocar de les vies i els serveis mèdics del SEM no van poder fer res per salvar la vida del motorista, O.G.V., un veí d'Alp, de 24 anys i membre de la colla castellera els Marrecs de Salt. A causa del sinistre viari, Protecció Civil va activar el pla Ferrocat en fase de prealerta i es va aturar la circulació de trens entre Puigcerdà i la Molina durant prop d'una hora i mitja, fet que va generar retards d'una mitja hora, segons va informar Rodalies. A causa de l'accident de trànsit mortal es van produir retencions a l'N-260 a primera hora del matí que no van superar el mig quilòmetre. Al lloc hi van treballar els Mossos amb quatre patrulles; dues ambulàncies del SEM i Bombers.