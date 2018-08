Els ocupants de l'habitatge incendiat a Olot no hi poden tornar de moment

La valoració tècnica del pis incendiat al passage del Firalet el matí del dilluns, dia 13 d'agost, ha conclòs que els danys són importants. Segons ha informat Garrotxa Digital. CAT-OTV, cal una reparació estructural o refer l'edifici.

Davant de l'estat del pis, les dues famílies que hi vivien, una de 9 membres i una altra de 3 membres, no hi podran tornar, almenys a curt termini.

El dia del succés, l'Ajuntament va facilitar l'estada en una pensió als afectats i ara els cerca un habitatge.

L'incendi va tenir lloc al voltant de 2/4 de 9 del matí de dilluns. Va començar amb una espessa columna de fum que va tenir l'origen en un jardí de la part posterior.

Set dotacions de bombers van acudir a sufocar l'incendi. Els bombers van situar dos camions a la vora de l'edifici i la resta als carrers propers. No va haver-hi una concentració de vehicles en un sol lloc perquè el pis està prop del mercat setmanal i de la zona de les obres d'urbanització del nou Firal.

A més dels bombers, els Mossos d'Esquadra, la Policia Municipal, el Servei d'Emergències Mèdiques i els tècnics de la municipalitat van participar en el control de l'emergència.

Els bombers van sufocar l'incendi en mitja hora, però els efectes del foc van mantenir l'emergència tot el matí.