Els taxistes de Barcelona faran una marxa lenta el 17 d'agost per les víctimes

Les associacions del sector del taxi de l'àrea metropolitana de Barcelona han convocat una marxa lenta per aquest divendres amb motiu del primer aniversari de l'atemptat de la Rambla com a homenatge a les víctimes. Els taxistes iniciaran el recorregut a les 16 hores des de la plaça Espanya i aniran fins a la Rambla on ocuparan tant el carril de pujada com el de baixada de l'artèria barcelonina. També faran una ofrena floral i llegiran un manifest «dedicat a les víctimes i a aquells herois anònims» que van ajudar després de l'atemptat. «És molt difícil contenir la ràbia i les llàgrimes quan recordem aquells moments tan durs, però ens omple d'orgull com persones anònimes es van convertir en herois ajudant i reaccionant sense por de res ni ningú», van explicar en un comunicat.