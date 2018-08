Els centres de salut de Girona implanten la programació per motius

Els centres d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut a Girona estan implementant un nou sistema de treball, la programació per motius, que facilita la gestió de les peticions dels usuaris, prioritza els casos més urgents i estableix circuits d'actuació específics per als problemes de salut més comuns. «Què necessiteu o en què us puc ajudar?» pregunten els professionals d'atenció a la ciutadania quan arriba un usuari i, en funció de la resposta, el professional que l'atén des del taulell resol la consulta amb l'ajuda d'una nova funcionalitat del programa informàtic de programació.