La Cerdanya s'obre al turisme de vivències

La Cerdanya viu en aquest tram central del mes d'agost un dels períodes turístics més intensos, amb una població resident i passavolant a tocar de les 100.000 persones i les empreses treballant a ple rendiment.

En aquest context, el turisme de la vall està vivint una revolució pel que fa al format. Gestors públics i privats han deixat de presentar la vall com un jardí on la tranquil·litat i l'entorn són els seus valors suficients per obrir als visitants la rebotiga de la seva gent.

És el turisme vivencial, que dona a conèixer al visitant la realitat que hi ha al darrere dels prats verds, els ramats i els menús autòctons. La consolidació d'aquest nou turisme de contacte té dos pilars fonamentals: la posada en valor de les activitats viscudes en primera persona i l'auge de la producció agroalimentària local.

El Patronat Comarcal de Turisme i el sector ramader agroalimentari, a través del grup Origen Cerdanya, han ampliat aquest estiu el projecte «Visita a pagès» amb la programació de visites a vuit granges de la vall fins al mes d'octubre.

El programa surt, doncs, de les quatre setmanes punta de l'agost per mantenir l'oferta de coneixement del territori també en temporada baixa. En total, el sector ofereix 89 visites, que en la primera setmana del mes ja han assolit la xifra de 310 visitants amb una mitjana d'unes 30 persones per sessió. Ja en la primera edició del projecte, l'any passat, el Patronat es va veure sorprès amb 1.287 visitants.

Aquest any, el ritme de visites i reserves, que s'acostumen a fer el mateix dia, fa pensar als seus responsables que es repetirà o fins i tot augmentarà la xifra de l'any passat. Si es mantingués el ritme de 30 persones per visita, el balanç podria superar els 2.600 participants. El programa permet visitar Cal Grauet de Saga, Cal Calsot de Montellà, ca l'Alsina de Puigcerdà, l'explotació 30 Cabres-La Formatgeria d'Éller, mas Cal Gintó de Mosoll, la Formatgeria de Montmelús, el Verger Cerdà de Prullans i la Torre d'Estoll.

En totes les sessions, els visitants participen en un tast dels productes agroalimentaris de la granja, que poden ser, per exemple, iogurt i mató artesanals, formatge de cabra, ous ecològics, compota de poma ecològica d'alta muntanya o carn de vedella ecològica.

El programa propi «Visites a pagès» complementa el d'àmbit nacional «Benvinguts a pagès», que també ha tingut una gran incidència a la Cerdanya amb la participació de vint entitats entre granges i vuit establiments d'allotjament turístic: la casa rural Cal Rei, Cerdanya Ecoresort, Hotel Bernat de So, Hotel Jaume, Hotel Mirador, L'Hostal d'Éller, mas Cal Gintó i Mas d'Aravó.

En aquesta mateixa línia de turisme d'experiències, els hotels de la Cerdanya estan oferint nous paquets als seus clients per tal que les estades siguin alguna cosa més que dies de contemplació. El clúster Sol dels Pirineus, que aplega empresaris de l'Alta i la Baixa Cerdanya, ha impulsat la promoció de la vall com un destí de salut i el senderisme. Entre els hotels més dinàmics de la vall que ha començat a oferir nous productes, hi ha el Cerdanya Ecoresort de Prullans.

L'establiment ha posat a disposició dels clients una xarxa de professionals de la salut, l'alimentació i el creixement personal que es tradueixen en un paquet de nous serveis com ara banys de bosc, horticoteràpia, tallers de gestalt o de meditació, de ioga, de cuina saludable, de tractaments de fisioteràpia o de fitoteràpia, entre d'altres.

El programa, que porta el nom de «Life Reset», s'emmiralla en les estades de salut que ja van veure néixer el turisme a la Cerdanya el segle XIX.