Delgado proposa millorar la Llei de protecció de testimonis

La ministra de Justícia, Dolores Delgado, es planteja l'objectiu de millorar la llei de protecció de testimonis perquè amb l'actual, que data de 1994, no es pot garantir «en plenitud» la integritat i la seguretat d'aquestes persones i la seva col·laboració amb la justícia «és gairebé una heroïcitat» degut a la desprotecció i inseguretat que, segons Delgado, pateixen els testimonis a l'hora de revelar informació compromesa.

Segons la Ministra, la llei actual «s'ha demostrat ser ineficient per determinats fenòmens delictius de criminalitat organitzada», essent més pensada per a casos de tràfic de drogues, i per aquest motiu té previst impulsar-ne una reforma ara que es troba al capdavant del Ministeri de Justícia.

En una entrevista, Delgado ha assenyalat que «com a Estat hem de garantir que aquesta gent que va al judici oral no patirà cap represàlia i que no tingui por a l'hora de declarar». «I la por es palpa, es palpa quan ha d'acudir a una sala de vistes», afegeix Delgado, recordant la seva experiència d'anys com a fiscal coordinadora antigihadista.



Pensada per a drogues

La normativa vigent, pensada segons Delgado per a casos de delictes de drogues, en la majoria dels quals el testimoni no havia de comparèixer al judici, no preveu els casos de gihadisme. En aquests fenòmens, les declaracions dels testimonis capaços de descriure el procés de radicalització de persones sospitoses poden ser una peça clau en la investigació judicial, fet que obliga que compareguin en el judici oral.

Per aquest motiu, la Ministra creu que és «fonamental» afavorir la confiança i seguretat dels testimonis clau implicats en investigacions terroristes com la de Barcelona i Cambrils, i subratlla que «és vital per a la nostra pròpia seguretat».