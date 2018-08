Segueix la recerca d'una noia de 16 anys desapareguda a la Garrotxa

Els Mossos d'Esquadra busquen una noia de 16 anys des de fa 4 dies. Dimarts al migdia, molesta per algun motiu, la noia va marxar de la masia on residia en règim d'acollida. Poc després la van veure al poble de Montagut. En els darrers dies la van buscar per la rodalia de Montagut i ara la busquen per Olot.

L'Ajuntament de Montagut i Oix ha exposat la descripció de la noia al seu compte de Facebook. Es tracta d'una noia alemanya de complexió corpulenta, d'1,60 metres d'altura i cabells castanys llisos.

Parla bé el català encara que se li nota un lleuger accent germànic. Sol vestir pantalons ajustats o malles. L'última vegada que se la va veure vestia una brusa gris amb l'esquena escotada, texans ajustats grisos i bambes vermelles. El darrer cop que va ser vista, buscava un cotxe per desplaçar-se de Montagut fins a Olot.

Si algú la veu, es prega que truqui al 607 271 875 o contacti amb l'Àrea Basica Policial dels Mossos d'Esquadra a la Garrotxa.