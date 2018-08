Dubtes sobre el suport estranger i la radicalització de la cèl·lula, un any després

Un any després dels atemptats de Barcelona i Cambrils i amb els membres de la cèl·lula terrorista morts o a la presó, les incògnites sobre els possibles suports internacionals del grup i les claus de la seva radicalització centren la investigació a l'Audiència Nacional (AN).

El jutge de l'AN Fernando Andreu ha aixecat parcialment el secret del sumari de la investigació, que, una vegada donada per desarticulada la cèl·lula que va perpetrar els atacs, va encarregar al Centre d'Intel·ligència del Terrorisme (CITCO) del Ministeri d'Interior, del qual en formen part la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra.

En aquesta segona fase de la investigació, la col·laboració internacional resulta essencial per determinar si els terroristes comptaven amb còmplices en altres països europeus que els facilitessin infraestructura logística per als atacs o fins i tot si van rebre directrius per part de líders gihadistes a l'estranger. L'autoria material i intel·lectual dels atemptats es va començar a dilucidar ja en les hores posteriors a l'atac de les Rambles, a causa dels indicis que els terroristes havien abandonat després del seu macabre recorregut, des de les restes de la deflagració del xalet d'Alcanar on preparaven explosius fins als vehicles usats.

En qüestió de dies, les investigacions descobrien que l'atac del 17-A, en què van morir 16 persones i vuit dels gihadistes, era obra d'una desena de joves inexperts, crescuts a Ripoll i d'origen marroquí que, liderats pel imam Abdelbaki es-Satty, presumpte cervell de la cèl·lula, estaven preparant explosius en un xalet ocupat d'Alcanar, on havien acumulat 500 litres d'acetona i 106 bombones de gas.

L'imam es va perfilar de seguida com el cervell dels atemptats, a la vegada que el seu paper en la cèl·lula obria nous interrogants sobre la rapidesa del procés de radicalització dels joves. L'imam va establir-se a Ripoll després d'haver complert quatre anys de presó a Castelló per tràfic de drogues i d'una enigmàtica estada a Bèlgica, on va viatjar a demanar feina a la mesquita de la localitat belga de Vilvoorde, que la comunitat musulmana li va denegar pels dubtes que suscitava el seu perfil. No només resta per aclarir com Es-Satty va poder persuadir un grup de joves que fins aleshores no havia mostrat un excessiu zel religiós, sinó també si els atemptats van ser inspirats pel imam en solitari o si aquest rebia al seu torn indicacions de líders gihadistes a l'estranger, amb més o menys vinculació a l'Estat islàmic.



El viatge a París, la clau

La policia ha intentat reconstruir el «viatge llampec» que alguns dels terroristes van fer, dies abans dels atemptats, a París, on van comprar una càmera fotogràfica i van rondar per la torre Eiffel. Sobre l'objectiu d'aquell últim viatge sobrevolen dues hipòtesis: que els terroristes van viatjar a França a rebre les últimes instruccions sobre els atacs o a aconseguir detonadors per als seus explosius, un artifici que no és fàcil de fabricar de forma casolana i resulta necessari per activar les bombes.

Gràcies a la tasca del grup de treball format per autoritats franceses i espanyoles, al febrer van ser detingudes a França tres persones vinculades a Driss Oukabir, el presumpte membre de la cèl·lula que va llogar la furgoneta del 17-A. També van detenir onze persones al Marroc que estan presumptament relacionades amb el grup, entre ells un butaner que a Ripoll havia estat veí de l'autor material de l'atropellament massiu.