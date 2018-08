Ensurt per dos incendis en bars de Roses i Blanes

Ensurt aquesta nit passada a Roses i Blanes per dos incendis en bars de les poblacions.

Els dos focs han acabat sense ferits i els Bombers els han pogut extingir ràpidament.

El primer dels incendis es remunta pels volts de tres quarts de nou de la nit, en un bar - restaurant de l'avinguda de la Gola de l'Estany de Roses. El 112 ha rebut l'avís d'un dels cambrers del local alertant que hi havia foc i fum a la cuina. La gent que hi havia al local ràpidament ha sortit pel seu propi peu.

A lloc s'hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers, la Policia Local de Roses, els Mossos d'Equadra i el SEM. Quan els efectius d'extinció d'incendis han arribat han comprovat que el foc era poca cosa i que el que havia succeït és que s'havia encès l'oli de la fregidora, segons apunten fonts del cos.

Ràpidament han extingit l'incendi i han ventilat el local, afectat pel fum. El què ha cremat finalment ha estat la fregidora i la campana extractora.

L'altre succés s'ha produït pels volts de dos quarts de dotze de la nit, al carrer de Santiago Rusinyol de Blanes. Els Bombers han rebut l'avís que hi havia un foc de xemenia en un bar. Quan hi han arribat han comprovat que el que havia produït el petit incendi era el sutge acumulat, que ha cremat i també, les flames han acabar afectant un motor. Aquí hi han treballat els Bombers amb tres dotacions i també s'hi han desplaçat els altres cossos d'emergències. En cap dels dos focs s'han de lamentar ferits.