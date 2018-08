La família Wilson torna a Barcelona un any després

a família Wilson ha tornat a Barcelona per acudir a les Rambles, on el seu pare, Ian, va perdre la vida el 17 d'agost de fa un any. La seva filla Fiona vol demostrar que els terroristes no van aconseguir el seu objectiu perquè, malgrat el dolor, «és més fort tot l'amor i suport» que van rebre.

Fiona Wilson, canadenca i policia de professió, va explicar a una entrevista amb l'agència Efe que volen demostrar que els terroristes «no van aconseguir el seu objectiu» perquè no tenen por de tornar a Espanya, on volen donar un missatge clar.

«Malgrat tot el dolor, l'amor i suport que vam rebre després de l'atac és més fort. Tornarem cada any a recordar el meu pare», va assenyalar Fiona amb enteresa, malgrat el dolor.

Ian i la seva dona Valerie estaven a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost. Ell va perdre la vida i la seva dona encara ara es recupera de les lesions que pateix a l'esquena i l'espatlla i que li han comportat ja dues operacions i «molt de dolor». No obstant això, el pitjor és que «té el cor trencat» i troba a faltar el seu marit, amb qui va compartir 44 anys d'una vida que ara ha de refer sense ell.



Record i suport a les víctimes

La família Wilson ha volgut tornar a Barcelona per recordar el que va passar i visitar la Rambla, però també per estar «espatlla amb espatlla» al costat de totes les persones que, d'una o d'altra banda, també van ser víctimes de l'atemptat.

Sobretot, la Fiona va voler mostrar el seu agraïment per «les mostres de suport, comprensió i afecte» i tota l'ajuda que van rebre els seus pares després de l'atemptat, les persones que van acompanyar el seu pare en els seus últims moments i no el van abandonar, així com els sanitaris que van atendre la seva mare.

Fiona Wilson va esmentar amb molt d'afecte l'Albert, l'home que els va ajudar a localitzar els seus pares aquella nit i amb qui s'han mantingut en contacte. «No tenim por de viatjar, no tenim por de venir a Espanya», va assegurar la Fiona abans de reiterar que mai podrà expressar prou el seu agraïment a tots els qui van ajudar la seva mare en aquells moments.

La policia, el personal sanitari «extraordinàriament humà», va recordar la Fiona, són «gent meravellosa». Per això, la família ha decidit tornar a Barcelona i mostrar-los així el seu agraïment.