«Un fisioterapeuta per 10.000 persones a la sanitat pública, la lamentable realitat a Espanya»

El Sindicat d'Infermeria SATSE ha denunciat que la «gran assignatura pendent» del sistema sanitari públic espanyol és comptar amb el nombre adequat de fisioterapeutes per donar resposta a les necessitats dels ciutadans. Actualment, a Espanya hi ha només un fisioterapeuta per atendre a 10.000 persones a la sanitat pública, una xifra «absolutament irrisòria» que està «molt lluny» de la ràtio recomanada per l'Organització Mundial de la Salut, que és d'un fisioterapeuta per cada 1.000 persones.

El Sindicat critica que, davant aquesta escassetat, els diferents serveis autonòmics de salut continuen publicant ofertes d'ocupació amb un nombre de places totalment insuficient. «10, 30, 50 places? si seguim oferint tan pocs llocs de treball, les llargues llistes d'espera que sofreixen els ciutadans que requereixen l'atenció dels fisioterapeutes no acabaran mai», apunta el Sindicat. La fisioterapeuta Goretti Font del Gabinet Mèdic Girona ha explicat que «hi ha molta saturació i la càrrega de treball és molt gran. Ens trobem amb situacions en què hem de tractar cinc pacients en una hora, així que et quedes curt i no pots aplicar tractaments que voldries i que els pacients necessiten». «A rehabilitació hi ha llistes d'espera de mil persones i no baixen per més altes que donis», afegeix la fisioterapeuta Davant aquesta realitat, els fisioterapeutes es veuen obligats a treballar en el sector privat. D'una altra banda, el Sindicat defensa la necessitat de canviar l'organització assistencial del model d'atenció sanitària perquè els fisioterapeutes puguin exercir totes les seves competències.