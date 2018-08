Girona, en risc per fortes pluges i tempestes demà

Un total de 15 províncies estaran aquest divendres 17 d'agost a risc groc i taronja per pluges i tempestes, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que apunta com a fenomen significatiu que els xàfecs i tempestes podrien ser localment fortes i podrien estar acompanyats de calamarsa a l'àrea mediterrània i en l'est d'Aragó, sense descartar que puntualment siguin molt forts a Balears, Catalunya i Osca.

En concret, les províncies en risc per pluges i tempestes són Almeria, Granada, Osca, Conca, Barcelona, ??Girona, Lleida, Tarragona, Alacant, Castelló, València, Menorca i Múrcia, que ascendirà a risc important a Eivissa i Formentera i Mallorca.