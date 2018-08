Girona, en risc per fortes pluges i tempestes demà

Les comarques gironines estarà demà en alerta groga i taronja per fortes pluges i tempestes. La comarca de la Selva és on les precipitacions podrien ser més abundants, segons el Servei Meteorològic de Catalunya.

El dia començarà ennuvolat i serà a la tarda quan es podrien produir forts xàfecs, acompanyats en alguns indrets per calamarsa. La temperatura màxima anirà a la baixa i, fins i tot, les mínimes es podrien registrar al final de la jornada de demà.

És per aquesta intensitat de pluja que s'ha emès un avís on es podran superar els 20 mil·límetres en només 30 minuts a les comarques gironines. Un llindar que es podria superar a La Selva.

Pel que fa a la resta de Catalunya també s'esperen fortes pluges, sobretot a la comarca d'Osona que està en risc taronja (alt) com La Selva, i la província de Barcelona, en risc groc (moderat).

Segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), un total de 15 províncies espanyoles estan avui en risc groc i taronja per pluges i tempestes. L'agència apunta com a fenomen significatiu que els xàfecs i tempestes podrien ser localment fortes i podrien estar acompanyats de calamarsa a l'àrea mediterrània i a l'est d'Aragó, sense descartar que puntualment siguin molt forts a Balears, Catalunya i Osca.

En concret, les províncies en risc per pluges i tempestes són Girona, Barcelona, Lleida, Tarragona, Almeria, Granada, Osca, Conca, Alacant, Castelló, València, Menorca i Múrcia, que ascendirà a risc important a Eivissa i Formentera i Mallorca.