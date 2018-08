Investigat per homicidi imprudent el xofer implicat en l'accident a l'N-260

L'accident de trànsit mortal d'aquest dimarts a l'N-260 a Puigcerdà ha fet un gir després que els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Pirineu Occidental que s'han fet càrrec de l'atestat han pogut determinar que la furgoneta s'hauria incorporat a la via sense haver respectat la distància de seguretat necessària i, per tant, la motocicleta no va poder tenir temps per reaccionar i el jove conductor va morir. El conductor de la furgoneta, que dimarts va prestar declaració davant dels Mossos, assegura que va ser el motorista el que va envair el carril contrari, informa l'agència Efe en base a la informació aportada per l'advocat de l'investigat.



Diligències penals

Això no obstant, els Mossos investiguen el conductor del vehicle de transport. En concret, els agents han obert diligències penals per denunciar el conductor de 43 anys, de nacionalitat boliviana i veí de Puigcerdà, i l'acusen de ser el presumpte autor d'un delicte d'homicidi per imprudència greu. L'home haurà de comparèixer davant l'autoritat judicial quan sigui requerit. Cal recordar que l'accident de trànsit mortal va tenir lloc dimarts pels volts de les vuit del matí al punt quilomètric 178 de la carretera N-260, dins el terme municipal de Puigcerdà. El sinistre es va produir quan la furgoneta que conduïa el denunciat es va incorporar a la via, sense respectar la prioritat de pas d'una motocicleta que circulava en sentit contrari, segons apunta la investigació policial. El conductor d'aquesta motocicleta no va podert evitar l'impacte i va resultar mort. El motorista i el seu vehicle van anar a parar a les vies del tren, fet pel qual es va aturar la circulació de combois durant prop de dues hores a la línia R3 de Rodalies entre Puigcerdà i la Molina.



Un jove casteller

Amb aquest, fins al 14 d'agost, ja són 32 les persones difuntes fruit d'un accident de trànsit en vies gironines. En aquest període han mort sis motoristes a la demarcació, en vies urbanes i interurbanes. En el sinistre viari hi va perdre la vida un jove conductor, de 24 anys. Es tracta d'Oriol Grèbol, un noi que era de Salt però que estava empadronat a Alp, on feia estades durant els estius i els hiverns. Era conegut, segons va informar el diari Regió7, perquè participava en casals d'estiu i havia treballat a l'estació d'esquí de Masella.

El jove pertanyia a la colla castellera Marrecs de Salt i en saber la notícia van fer una nota de condol a la seva web. El noi, a més, estava molt vinculat al Casal d'Estiu de Bellver i a part de treballar a Masella també havia exercit de guia de muntanya per a una empresa del municipi cerdà de Prats i Sansor. Grèbol també s'havia involucrat molt activament en el grup que està impulsant la constitució de la colla castellera de la Cerdanya i era el responsable dels nens d'aquesta colla.