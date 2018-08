L'hospital Vall d'Hebron ha lliurat més de 400 capses «Una mica de tu»

Un grup de professionals del Servei d'Urgències d'Obstetrícia i Ginecologia de Vall d'Hebron, format per llevadores, infermeres, zeladores, etc., va començar a elaborar manualment fa un any i mig unes capsetes per entregar a les dones que han perdut un fill durant l'embaràs, anomenades «Una mica de tu».

L'hospital va comunicar dimarts que ja han lliurat més de 400 caixes en aquesta iniciativa que s'emmarca en el programa d'atenció al dol perinatal com una eina més per ajudar les famílies a superar el difícil tràngol.

«Es tracta d'unes capses reutilitzades que nosaltres mateixes folrem amb paper decoratiu i adorns. Vam comprar els materials i cada vegada que tenim una estona lliure el dediquem a anar confeccionant aquests obsequis», va explicar Isabel Salgado, llevadora i supervisora d'Infermeria d'Urgències d'Obstetrícia i Ginecologia de Vall d'Hebron.



300 casos anuals de mitjana

Vall d'Hebron atén una mitjana de 300 casos anuals de morts fetals en qualsevol etapa de l'embaràs, ja sigui en un període fetal primerenc (menys de 22 setmanes i/o 500 grams), intermedi (entre les setmanes 22 i 28 i/o entre 500 i 999 grams) o mort fetal tardana (fetus de més d'1 kg de pes o de més de 28 setmanes de gestació). D'altra banda, en aquesta xifra també s'inclouen les interrupcions legals de l'embaràs quan hi ha un risc greu per a la salut de la mare o del fetus.

«Quan una dona ingressa a Vall d'Hebron per alguna d'aquestes raons, se li assigna un professional de referència, una llevadora que l'acompanya durant tot el procés, proporcionant-li mesures de confort i les cures necessàries perquè tingui una experiència el menys traumàtica possible», va concretar la llevadora. Per exemple, es minimitzen al màxim les interrupcions a l'habitació per part d'altres membres de l'equip mèdic i se la intenta mantenir aïllada, ja que en zones pròximes hi ha mares que acaben de donar a llum.

Durant tot aquest acompanyament que la llevadora realitza a la gestant, en què se li ofereix suport emocional, s'ajuda a normalitzar la situació, se li ofereix informació sobre què passarà els pròxims dies i el suport que rebrà en els següents mesos, també es prepara la caixa «Una mica de tu». La llevadora li parla de la caixa i l'ajuda a decidir què posarà dins: l'empremta, un record, una frase, la polsera amb el nom, el capçó (gorra), etc. Si a casa hi ha algun germanet, també pot participar deixant un objecte de record.

L'elaboració d'aquestes capsetes reconforta els professionals perquè emocionalment també es veuen afectats en aquestes situacions. «Reconforta el fet de poder col·laborar en un record per a algú que està passant un mal moment», va destacar Salgado.