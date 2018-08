La manca d'un protocol impedeix canviar multes per treballs socials a Olot

La falta d'un protocol que estableixi, per exemple, com s'han de substituir les multes de trànsit per treballs comunitaris va tombar la moció destinada a modificar l'ordenança de convivència i via pública i això va impedir ampliar la base de les infraccions que poden acollir-se al canvi del compliment de les sancions econòmiques per treballs comunitaris.

La moció va ser presentada pel representant d'Olot en Comú Xavier Garcia i va comptar amb el suport d'ERC i de la CUP, però no va prosperar perquè PDeCAT-DC hi va votar en contra i el PSC es va abstenir. El portaveu de PDeCAT-DC, Josep Berga, va exposar que l'Ajuntament, ara, preveu la substitució de les sancions econòmiques per treballs en benefici de la comunitat en el cas dels joves.

Això no obstant, no disposa d'un protocol que estableixi el canvi en el cas dels adults. Va afegir que ara no disposa de recursos econòmics ni humans per establir un formulari que resolgui com es poden canviar les sancions de trànsit o de tinença d'animals perillosos per treballs comunitaris.

Berga va plantejar el cas d'una persona que hagi tingut una multa d'aparcament i vulgui canviar la sanció econòmica per feina. «Has de tenir un dispositiu preparat per aconsellar-la, trobar-li una feina que compensi i que no suposi una competència per als treballadors», va raonar.

Va concloure que l'Ajuntament d'Olot no està preparat per trobar una feina que compensi la falta i que no suposi una competència per als treballadors municipals. Això no obstant, es va mostrar obert al tema i a parlar-ne per, en un futur, poder disposar d'un reglament menys punitiu en l'aspecte econòmic. Abans, Xavier Garcia (OeC) havia exposat que la regulació actual no té en compte la franja de persones que tenen dificultats per accedir als serveis bàsics i se'ls fa difícil complir les sancions econòmiques. Va precisar que les sancions tributàries, les faltes de circulació molt greus i els contractes del sector públic o de matèria urbanística haurien de quedar exclosos de la possibilitat de canviar les sancions econòmiques per treballs comunitaris.

Anna Descals (CUP) va demanar la creació d'un protocol menys prohibitiu. La portaveu de la CUP va exposar que un dia es va trobar amb un noi que jugava a pilota en una plaça. Ella li va plantejar que jugar a pilota als espais de lleure públic està prohibit a partir d'una determinada hora. Això no obstant, el noi li va preguntar si el que en realitat pretenia era que en comptes de passar l'estona amb una pilota, ho fes amb un cigar de marihuana. Descals va valorar l'exemple com una necessitat per al canvi del reglament. Josep Guix del PSC va opinar que la música de moció sonava bé però va considerar molt difícil posar-la a la pràctica. Manel Mitjà d'ERC va considerar que l'Ajuntament ha de tenir en compte que vivim en un món imperfecte.