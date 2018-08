La massacre que va unir els polítics i el Rei en una marxa per la pau

Els atemptats gihadistes de Catalunya van portar la classe política a deixar de costat per uns dies les seves discrepàncies, accentuades pel pla de la Generalitat de celebrar un referèndum l'1 d'octubre, i al Rei a participar, per primera vegada en democràcia, en la manifestació de condemna de la massacre.

Des de setmanes abans, el debat s'havia enverinat per la intenció del llavors president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de convocar una consulta perquè els catalans es pronunciessin sobre la independència. L'escalada de tensió en la relació entre Moncloa i la Generalitat, però, es va interrompre en sec amb la notícia dels atemptats. Un cop es va conèixer la notícia, el llavors president del govern, Mariano Rajoy, es va desplaçar immediatament a Barcelona amb la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, i el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, i va fer una crida a la unitat institucional per «treballar junts» i «com un equip» amb la Generalitat amb la finalitat de detenir els autors de la tragèdia i generar confiança. Un missatge que va ser recolzat pel líder del PSOE, Pedro Sánchez, per a qui la unió de tots els partits havia d'estar «per sobre d'ideologies i creences». «Entre totes les institucions i ciutadania doblegarem aquells que intenten confrontar civilitzacions amb l'ús de la violència», va dir en la mateixa línia l'expresident Puigdemont.

L'endemà passat dels atemptats, aquella unitat política i social es va reflectir en el minut de silenci que es va fer a la plaça de Catalunya de Barcelona, una concentració que va encapçalar Felip VI al costat de Rajoy i Puigdemont. A ells se'ls van sumar Sánchez, els líders de Podemos, Pablo Iglesias, i de Ciutadans, Albert Rivera, i la llavors presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en una plaça plena a vessar de milers de ciutadans sota el crit unànime batejat amb el nom de «No tenim por».

La unitat política també va tenir el seu reflex en la reunió de la comissió de seguiment del pacte antigihadista convocada pel Govern a la qual van assistir tots els partits excepte EH Bildu. Amb l'esclariment de l'autoria dels atemptats com a prioritat, la classe política es va situar en un segon pla i es va citar el dia 26 per promoure una gran marxa a la capital catalana.



Tots els polítics, a la marxa

Per primera vegada en democràcia, el Rei va participar en una manifestació –tot i que Felip de Borbó ja ho havia fet com a príncep el 2004 després dels atemptats de l'11-M– de la mà de Rajoy, Puigdemont, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i diversos càrrecs i líders polítics, tots ells en segona fila per cedir el protagonisme a les forces de seguretat, els serveis d'emergències i els col·lectius socials. La marxa va congregar mig milió de persones amb el lema «No tinc por» i només es va veure alterada per les xiulades dirigides al Rei i a Rajoy per un grup de manifestants presents a la manifestació. L'endemà, Puigdemont va rescatar el seu discurs a favor de convocar la consulta l'1 d'octubre. «El nostre compromís amb celebrar el referèndum d'autodeterminació és absolut», va assegurar el llavors president davant l'exigència de Rajoy a renunciar a «polèmiques ràncies que no aporten res a la convivència». Deu dies després dels atemptats, la treva política va arribar a la seva fi.



JxCat, «amb les víctimes»

El portaveu de Junts per Catalunya al Parlament, Albert Batet, va assegurar ahir que divendres seran al costat de les víctimes i dels responsables de la Generalitat i de la conselleria d'Interior en data de 17 d'agost del 2017, que estan immersos en processos judicials. També va dir que a l'acte agrairan la tasca dels Mossos i del personal mèdic i d'emergències.