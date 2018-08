Més d'una trentena de pacients han participat en el projecte RELAT-Hos

El projecte RELAT-Hos, una iniciativa pionera de la Direcció d'Infermeria de l'hospital de Bellvitge que convida els pacients ingressats a escriure un relat o qualsevol altre text creatiu durant la seva estada al centre, compta ja amb 36 textos. La proposta pretén fer més amenes «les hores o els dies de recuperació en un hospital, ja que poden fer-se molt llargs per als pacients ingressats», explica l'hospital.

Aquesta xifra de participacions, superant la trentena, confirma que la iniciativa ha estat molt ben rebuda pels usuaris del centre de salut des de la seva posada en marxa el passat mes de novembre, segons assegura la infermera Antonia Castro, principal responsable del projecte: «No es tracta d'un concurs, i no busquem guanyadors, sinó relatadors, perquè estem convençuts que l'escriptura, com la lectura, té un valor terapèutic i pot ajudar a omplir les hores d'estada al centre». De fet, la iniciativa s'inclou en un projecte global d'humanització iniciat per l'hospital de Bellvitge.

RELAT-Hos convida els pacients ingressats a escriure un relat, una història o qualsevol altre text creatiu amb una extensió entre mitja i tres pàgines com a màxim durant la seva estada al centre. Cada participant rep una carpeta amb material d'escriptura per poder crear el seu text, que en acabar és recollit pels professionals d'infermeria.



La primera reunió de relatadors

El 15 d'octubre l'hospital acollirà la primera trobada de relatadors. En concret, es tractarà d'una jornada que servirà per posar en contacte els expacients que han participat en la iniciativa, alhora que es farà balanç dels primers mesos del seu funcionament.

La Direcció d'Infermeria té previst recollir i difondre els relats dels pacients en una publicació específica en un futur pròxim, ja que l'objectiu final de la iniciativa, que inicialment es desenvoluparà fins a finals de 2018, és aplegar tots els escrits dels pacients en sengles publicacions digital i en paper.

El projecte RELAT-Hos ha triat com a lema una cita d'Oscar Wilde, en què assegura que només existeixen dues regles per escriure: «tenir alguna cosa a dir i dir-ho».