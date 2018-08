Els metges demanen un descans retribuït previ a les guàrdies de 24 hores

Un descans postguàrdia i un altre retribuït preguàrdia. Aquesta és la petició que ha llançat Tomás Toranzo, president de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM), a les autoritats sanitàries després de denunciar les «esgotadores jornades laborals amb efectes negatius per als pacients» que pateix la professió sanitària actualment en el seu dia a dia.

I és que «tota la professió mèdica coneix» que la situació de les guàrdies mèdiques a la sanitat és «sagnant». Així ho afegeix també Vicente Matas, membre del sindicat CESM-Granada i vocal d'Atenció Primària Urbana de l'Organització Mèdica Col·legial (OMC), en declaracions a Redacció Mèdica. Matas ha avalat les paraules del seu company i ha criticat com les guàrdies han passat de ser «expectatives de treball» a «treball real». També ha recordat que seria preferible escurçar les hores de les guàrdies, però que «és gairebé impossible per la falta de metges especialistes que cobreixin les places».

«Actualment no hi ha cap mesura sobre la taula i cal estudiar-ho detingudament perquè no és fàcil de solucionar», ha manifestat el sindicalista, que alhora recorda que, a més de l'alta càrrega de treball que suposen les guàrdies, cal tenir en compte el problema de falta de facultatius, que fa augmentar els terminis legals per lliurar després d'estar 24 hores en el seu lloc de treball.

La jornada complementària de guàrdies pot elevar la jornada real fins a les 2.170 hores anuals, 48 hores setmanals de mitjana, i el descans ocupa les 24 hores subsegüents a la guàrdia.