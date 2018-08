Oposició al telecabina que ha d'unir l'estació de la Molina amb una del Berguedà

Veïns del Berguedà han constituït una plataforma d'oposició al projecte d'ampliació de l'estació del Coll de Pal, a Bagà. Sota el nom de 'Salvem el Coll de Pal', els detractors alerten del "cost" mediambiental que pot comportar la nova connexió amb l'estació de La Molina. Alerten que els esquiadors optaran per aquesta alternativa per estalviar-se el cost del Túnel del Cadí, un fet que "suposarà una massificació important" al port berguedà.

A més, mostren "preocupació" per la transformació paisatgística i econòmica que podria viure el territori. Les obres del telecabina que unirà les dues estacions, aturades el 2011 per la crisi econòmica, han estat ja adjudicades recentment per poc més d'un milió d'euros.

El nou telecabina permetrà unir les pistes de Volta Muntanya Sagrada, Olímpica i Comabella. També comportarà l'ampliació de la zona per a esquiadors debutants, ja que fins ara l'accés esquiant a la zona de Coll de Pal era en exclusiu per a esquiadors experts. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va suspendre el 2011 les obres que restaven pendents per acabar de construir el telecabina. Finalment, aquest mes d'agost, les ha adjudicat per un import d'1.060.000 euros.

Ferran Canudas, portaveu del col·lectiu 'Salvem el Coll de Pal', explica que la represa del projecte els ha dut a unir esforços i constituir la plataforma. "No veiem clar que s'ampliïn els dominis esquiables quan sabem que la viabilitat de l'estació no està assegurada", justifica, tot apuntant al fet que el darrer informe del canvi climàtic a Catalunya indica que "les estacions d'esquí catalanes no són viables". Per aquesta raó, afegeix, "no considerem raonable que s'inverteixi en una cosa que en uns anys ni servirà o serà deficitària".



Els greuges

Segons Canudas el nou telecabina comportarà "una massificació important al Coll de Pal". Recorda que fins ara, per anar a esquiar a la Cerdanya "havies de pagar el Túnel del Cadí, però amb el nou telecabina podràs pujar fins al Coll de Pal i anar a les pistes cerdanes sense pagar res".

L'altre gran greuge, segons el col·lectiu, és l'impacte que pot comportar el nou projecte tant pel paisatge com per a l'economia de la zona. En el primer dels casos, explica el portaveu, "totes les estacions tenen uns costos que no s'amortitzen amb els forfets, sinó amb les urbanitzacions i segones residències que hi ha darrere". Per aquesta raó, afegeix, "ens preocupa que l'Alt Berguedà pugui patir una transformació "paisatgística com li va passar a la Cerdanya".

D'altra banda, en l'àmbit econòmic, el col·lectiu també creu que el projecte pot desencadenar canvis en mercat laboral a la zona i que s'acabi reorientant cap a una ocupació "més estacional".



Sumar suports

De moment la plataforma, que aplega a una trentena de veïns, celebra assemblees setmanals en diferents punts del territori berguedà "per denunciar el cas i els impactes que això té", explica Canudas, així com sumar més suports. Paral·lelament estan acabant de definir quines accions podrien emprendre, malgrat que reconeixen que el fet que ja s'hagin adjudicat els treballs els lliga força de braços