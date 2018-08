Ryanair es manté, Pobeda dobla passatge

Sense perdre de vista que si mai Ryanair decideix fer les maletes i volar cap a una altra destinació el problema serà majúscul, alguna cosa, de mica en mica, comença a canviar a l'aeroport de Girona-Costa Brava. I el canvi té nom rus: Pobeda (en català, «Victòria») Airlines, la companyia de baix cost d'Aeroflot que va aterrar a la província la primavera del 2016 i que en l'actualitat opera rutes regulars a Moscou i a Sant Petersburg.

Ryanair, segons les dades d'Aena, ha transportat de gener a juliol d'enguany 848.745 passatgers, un 0,35% més –3.017 en nombres absoluts– que en el mateix període de 2017; Pobeda, 47.786, un 99,6% més, i guanya 23.852 clients. La britànica Jet2.com també creix i se situa en els 80.730 passatgers, un 2,55% més que en els primers mesos del 2017, mentre que l'holandesa Transavia perd un 7,85% de quota de mercat i baixa fins als 63.143 passatgers transportats. L'estadística confirma que Ryanair continua essent la mestressa de l'aeroport de Vilobí d'Onyar, a una distància abismal de la resta d'aerolínies; de fet, aquest estiu guanya quota de mercat: puja fins al 74%, dos punts més que la temporada alta de l'any passat.



2.573 passatgers

Pobeda, de la seva banda, dobla passatge, fins al punt que a data de 31 de juliol ja havia transportat més passatgers que al llarg de tot l'any passat: concretament, 2.573, segons les dades d'Aena (els dotze mesos de 2017, 45.213 persones van volar amb la línia aèria russa). Amb tot, Pobeda Airlines continua essent la quarta companyia en nombre de clients de l'aeroport de Vilobí; Jet2.com, segona, consolida el salt que va fer l'any passat, quan va triplicar rutes (de tres a nou), però Transavia, tercera i que només opera d'abril a novembre a Vilobí, perd pistonada.

No seria estrany, però, que al tancament de l'any Pobeda guanyés posicions en aquest rànquing, ja que a diferència de l'holandesa, la companyia russa opera els dotze mesos de l'any. També resulta destacable la irrupció de Lauda Motion, que des del mes de juny opera des de Vilobí en col·laboració amb Ryanair per oferir un ruta regular a Berlín que, segons les dades d'Aena, ja han utilitzat 9.316 persones –3.966 al juny i 5.227 al juliol. Tot plegat s'alinea amb l'estratègia a molt llarg termini que impulsa la direcció de l'aeroport gironí i que passa per la diversificació com a antídot contra la ryanairdependència.



Una companyia jove

Una estratègia que és compartida per les institucions implicades en l'Associació per a la promoció i el desenvolupament de les comarques gironines (AGI), Generalitat, Diputació i Cambra de Comerç. De fet, Pobeda, que a Rússia té operatives una quarantena de rutes, va arribar a Girona de la mà de l'AGI. La companyia, creada el 2014, és jove i en l'actualitat disposa d'un flota modesta, formada per una dotzena d'aeronaus Boeing 737-800NG, amb la previsió, però, que el 2019 siguin trenta.

El 2016 van volar amb aquesta filial d'Aeroflot 4,3 milions de passatgers, el 90% dels quals eren russos; l'estratègia de Pobeda passa ara per obrir mercat fora de Rússia i créixer a Girona figura entre els objectius de l'empresa, segons explicava el director comercial, Rinat Asmatullov, a principis del 2017, quan Pobeda Airlines anunciava la posada en marxa del vol regular d'estiu a Sant Petersburg.



Expectatives superades

Sigui com sigui, les previsions que aventurava per al tancament de l'any passat l'aleshores president de l'AGI, Eudald Casadesús, exdelegat de la Generalitat a Girona, es quedaven curtes: deia Casadesús, en base a la informació de què disposava la línia aèria, que el 2017 Pobeda transportaria 38.000 passatgers des de Vilobí d'Onyar.

La realitat –en aquest cas els números que fa Aena– marca que els viatgers van acabar sumant 45.213, uns set mil més dels previstos. Més: els càlculs que feia Pobeda ara fa un any i mig afloraven un pronòstic de 54.000 passatgers transportats el 2018; amb els guarismes assolits el setè mes de l'any tot apunta que fàcilment la companyia russa trencarà, un cop més, les expectatives: Pobeda disposa de cinc mesos de marge per posar 6.214 passatgers a bord de les aeronaus; només al juliol va aconseguir portar-n'hi 13.610.