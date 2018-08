Rescaten un voltor del sostre del poliesportiu de Puigcerdà

Guàrdia Civil i Agents Rurals han rescatat un voltor comú del sostre del poliesportiu de Puigcerdà. Segons informa la benemèrita en un comunicat, el Servei de Protecció de la Natura (Seprona) va rebre un avís cap a la una de la tarda del 14 d'agost alertant de la presència de l'animal. Conjuntament amb els Agents Rurals van establir un dispositiu per capturar el voltor fent-li el mínim dany possible. Van utilitzar una xarxa per immobilitzar-lo i, un cop capturat, el van traslladar al veterinari per comprovar el seu estat de salut i valorar les possibilitats de posar-lo en llibertat.