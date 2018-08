Segona Cursa de la Dona de Muntanya a Sant Gregori

A falta de 15 dies per donar la sortida de la segona edició, el 2 de setembre, les entitats organitzadores i l'Ajuntament fan una crida a la participació en la Cursa de la Dona de Muntanya de l'esport femení, que se celebrarà el proper 2 de setembre a Sant Gregori. La prova, que manté l'esperit solidari, presenta dos recorreguts, de 6 i de 14 quilòmetres, per la Vall del Llémena. La Cursa de la Dona de Muntanya conserva intacte l'esperit solidari inicial, i tant Les Nenes Trail com CorroxTu, entitats organitzadores, destinen tots els beneficis en la lluita contra el càncer fent donatiu a la Fundació Oncolliga Girona. Les inscripcions estan obertes on-line a www.cursadeladonatrail.com. Amb tot, existeix la possibilitat de formalitzar-les el mateix dia de la cursa, abans de la sortida, informen des de l'organització.