Les sobreinfeccions per les picades de tàvec poden arribar a ser perilloses

Com cada dia, la Judith Corominas estava treballant a una hípica situada al Pla de l'Estany fent una ruta a la vora del riu, quan de sobte va notar un dolor molt fort a les cames. Un tàvec li havia picat a cada costat dels malucs. Li van començar a sortir unes erupcions molt grans, de la mida d'un pam, ben inflades i envermellides a la zona de les picades. Li feia molt de mal i li picava amb insistència. «Vaig anar al metge perquè se'm va inflamar molt i em van donar una pomada amb cortisona per aplicar-la a les lesions localitzades, antibiòtics i antiinflamatoris», explica la Judith.

Els tàvecs són insectes que abunden als prats de muntanya, a les zones humides, on hi ha animals i en els boscos, que els voregen durant els mesos més càlids de l'any, especialment a les hores de màxima insolació del dia. Si bé el seu aspecte pot fer que se'ls confongui amb les mosques, aquests dípters es diferencien perquè són més grans, per les seves antenes i ales i perquè tenen un vol molt ràpid i potent.

Segons la Diputació de Barcelona, on s'alimenten millor i poden prendre més sang és «quan estan sobre alguna vaca o cavall, moment en què es pot intentar la seva captura».

Una mossegada intensa

La mossegada d'un tabànid adult és molt dolorosa perquè, a diferència d'altres insectes –que xuclen la sang mitjançant puncions fent poc soroll per evitar la seva detecció–, els tàvecs tenen mandíbules similars a petites serres dentades, que utilitzen per extreure i seccionar la carn. Això fa que la sang es filtri a través de la ferida i la picada s'irriti perquè la saliva conté anticoagulants. Aquests dípters poden tallar fins i tot un tros de carn de la víctima per endur-se'l i ingerir-lo posteriorment.

Normalment, les persones afectades, senten un fort dolor quan l'insecte els pica, es poden crear petites hemorràgies i una inflamació intensa. En el cas de la Judith, però, es tracta d'una sobreinfecció, una reacció que poden experimentar certes persones. En els casos més greus pot arribar a ser necessària l'aplicació d'analgèsics, antihistamínics i la immobilització de la part afectada.

L'Institut Català de la Salut recomana, com a mesures preventives, utilitzar roba llarga, repel·lents d'insectes, mosquiteres adequades a les finestres i evitar els perfums. La prevenció radical de la plaga és pràcticament inviable, ja que comporta la destrucció dels hàbitats de pasturatge, a més de la dificultat que té poder localitzar i corregir els dispersos hàbitats on es realitza el cicle biològic dels tàvecs. És adient, per evitar els atacs al bestiar, retirar-los de les àrees de pastures i mantenir-los estabulats, sobretot durant les hores de màxima activitat dels insectes.

Quan és factible i no afecta ni el pasturatge ni l'entorn, el drenatge i la dessecació dels tolls i bassals on els ous es converteixen en larves pot ser un bon mètode de control.