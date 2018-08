Des de ben petita, la Goretti Font sabia que volia ser fisioterapeuta. Va estudiar a la Universitat de Girona i quan va entrar en el món sanitari va decidir que es volia especialitzar en sòl pèlvic. Va fer el màster amb la Mer Blanquet, una de les pioneres a estudiar-lo a nivell nacional. Font va seguir formant-se i l'any passat va assistir al Congrés Internacional de Sòl Pèlvic a Itàlia i també ha treballat per a equips femenins de ciclisme professional.

Per què hem de treballar el sòl pèlvic?

És un tema de prevenció. No es tracta d'estar flàccid i que es necessiti treballar, pot ser totalment al contrari: tenir contractures i dolor al sòl pèlvic. Generalment, les dones no desperten un interès per aquesta zona fins al moment de l'embaràs. I també perquè Google ha fet molt mal. Busquen: «Què fer durant la gestació?», i diuen: «Ostres, he de fer això». Llavors han de córrer perquè no saben fer una contracció i el part se'ls pot complicar. A més, després pots tenir pèrdues d'orina i de sensibilitat.

Hi ha molta desinformació. Què creu que s'hauria de fer?

Començar des de baix, des dels instituts. De la mateixa manera que et parlen sobre la regla, t'haurien d'explicar com es treballa i es cuida el sòl pèlvic. Si et poses crema al cos, perquè no et poses també amb el sòl pèlvic? S'ha d'entendre que hi ha uns músculs que s'han de treballar, igual que treballes les cames i els braços. Al final, és una part més del nostre cos. Si surto al carrer i pregunto què és un kegel, la majoria de gent no sap què és.

Jo no ho sé. Què és?

Són exercicis de contracció de la musculatura del sòl pèlvic, és necessari treballar la resistència i la força d'aquesta zona. Des de la vessant ginecològica, per exemple, no et miren el sòl pèlvic fins que no estàs embarassada. Hem de treballar molt com a societat perquè comporta moltes millores, especialment amb el restrenyiment, la incontinència orinària o les relacions sexuals.

Creu que és un tema tabú?

Totalment, tant en homes com en dones. El fet de dir: «Tinc pèrdues d'orina», és complicat. Cada cop passa menys, sobretot perquè les dones parlen entre elles. Pel que fa als homes, especialment els que han passat per problemes de pròstata, per exemple un càncer, exercitar el sòl pèlvic és una molt bona solució per a la rehabilitació, però ningú s'ho planteja. Ni els mateixos metges els ho recomanen. Falta molta educació.

I, potser, si els ho recomanessin, els pacients igualment no ho farien.

Exacte. Si els dic als pacients que han de dedicar deu minuts al dia a fer exercicis, el 80% no ho fa. Per això soc realista i intento adaptar l'exercici del sòl pèlvic al dia a dia. Els dic: «Quan vagis en cotxe i et paris al semàfor, fes contraccions. Si veus un gos pel carrer, fes-ne. A cada farola, a cada arbre». Alguna cosa que els faci recordar que ho han de fer.

És possible que com a societat no creguem en la fisioteràpia?

I tant. Només es creu en la fisio quan et quedes clavat i has de venir a curar-te, però no es fa una prevenció. Per sort, amb aquests moviments healthy i fitness estem canviant i la gent està començant a conscienciar-se. Però com tota etapa, necessita el seu temps.

És l'única que exerceix el «Método Rubio» a la província. En què consisteix?

És una teràpia especial per als còlics dels bebès que consisteix en una osteopatia per millorar el moviment del sistema digestiu del nen. El 90% dels casos només necessita dues o tres sessions, intercalades entre 4 i 8 dies perquè el cos es pugui adaptar als canvis. Moltes vegades, enmig de la sessió, bebès que feia dies que no anaven de ventre ho deixen anar tot. O quan marxen emplenen cinc bolquers seguits perquè és un moviment de l'estómac total.

Per què es van especialitzar en la salut de la dona?

Perquè vam veure que a Girona era complicat trobar sessions de maternitat, grups de preparació al part i de postpart on es fessin exercicis físics per a les embarassades. A part, també tenim com a filosofia d'empresa un tracte 100% personalitzat i per això treballem amb grups reduïts, de 6 o 7 persones. Amb els pacients tenim un feeling molt de tu a tu. Entren i saben qui és el seu fisio i com es diu. Fins i tot ens enviem whatsapps.

I funciona bé?

Sí, sobretot els grups. Hem hagut d'ampliar les sessions a partir del setembre perquè és una passada la demanda de postpart que arribem a tenir. Jo les anomeno «La tribu» o «La comunitat post-part» perquè també venen els nens a les sessions i ens ho passem de meravella.