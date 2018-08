Torra reivindica que l'acte per commemorar el 17-A és per homenatjar les víctimes

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reivindicat que els actes per commemorar el primer aniversari dels atemptats terroristes del 17-A són per homenatjar les víctimes i "acompanyar les famílies en el dol". "El principal missatge és que estem al costat de les víctimes i dels seus familiars, de tots els que van patir uns atemptats que no s'haurien hagut de produir mai", ha indicat Torra.

El president també ha afirmat que respecta l'opinió de les víctimes, que han denunciat que s'han sentit "abandonades per les autoritats". En aquest sentit, exposa que lamenta que s'hagi pogut "fallar puntualment" però assegura que "sempre" han estat al seu costat. Torra ha participat aquest dijous a la jornada 'Ripoll per la convivència'.

L'alcalde de la població, Jordi Munell, ha reclamat "conèixer tota la veritat", sobretot la informació relacionada amb l'imam. "La societat de Ripoll no renuncia a conèixer la veritat per poder passar pàgina i tancar el cicle del dol", ha dit Munell.