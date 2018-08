Un centenar de persones fan cinc minuts de silenci a Ripoll en record a les víctimes

Fins a un centenar de persones s'han reunit a les dotze del migdia d'aquest divendres davant de l'Ajuntament de Ripoll per fer cinc minuts de silenci en record a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Tot i així, en l'acte no hi havia cap regidor ja que estaven tots convidats als actes que es feien a Barcelona. Els assistents eren veïns del municipi i també treballadors de l'Ajuntament. A més, durant tot aquest divendres, les banderes de l'Ajuntament de Ripoll onegen a mig pal en senyal de dol. Més enllà dels assistents que han acudit aquest migdia a la plaça de davant de l'Ajuntament de Ripoll, des del consistori també han organitzat autocars per anar als actes de la capital catalana durant el matí d'aquest divendres.

Conjuntament amb Ripoll, també s'han convocat minuts de silenci en diversos municipis del territori com ara Girona, Figueres o Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).