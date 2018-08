Fortes tempestes inunden carrers i dificulten la mobilitat a diversos municipis gironins

Fortes tempestes, acompanyades de ratxes de vent i, fins i tot, de calamarsa o pedra, haN escombrat aquest migdia diversos punts de les comarques gironines i haN afectat especialment poblacions com la ciutat de Girona, Salt, Bescanó o Fornells de la Selva. En aquest darrer municipi, el xàfec ha descarregat amb força intensitat i en 30 minuts s'han registrat 29 mm.





Activada l'alerta de l'Inuncat

Les pluges han dificultat la mobilitat a diverses carreteres com l'autopista AP-7 al seu pas per Girona.En aquests moments, les precipitacions es desplacen cap al litoral.Els Bombers han hagut d'atendre. La majoria de Girona ciutat i Bescanó.Es tracta principalmentde baixos, garatges, cotxes amb problemes per circular entre altres.A Girona ciutat les pluges han inundat part del CAP Santa Clara, la zona de magatzem de l'auditori de Girona on s'hi emmagatzemen quadres i a l'edifici de la Generalitat, també la zona dels baixos. També s'ha inundat, segons els Bombers, un restaurant de l'avinguda Ramon Folch, on hi estan treballant.A la zona de la carretera de Barcelona, a la baixada de l'Hipercor, s'ha inundat sota un dels ponts i hi ha quedat atrapat algun vehicle. Els bombers asseguren que la persona que hi havia a l'interior ha resultat il·lesa.A Bescanó hi ha molta aigua al carrer Major i els Bombers han hagut de desplaçar-se a diversos punts.Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'Inuncat, per la previsió de pluges intenses a l'interior de Catalunya aquest divendres a la tarda. Davant d'això, Protecció Civil ha demanat, a través d'un comunicat, "extremar les precaucions al volant, ja que les precipitacions coincidiran amb la sortida del cap de setmana". L'episodi s'allargarà fins dissabte al matí i en les darreres hores afectarà especialment les comarques del litoral.