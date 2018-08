L'exposició sobre l'1-O fa parada a Girona

La ciutat de Girona va ser ahir punt de parada de l'exposició itinerant sobre «la violència viscuda durant l'1 d'octubre» d'Òmnium. La mostra es va presentar ahir coincidint amb el mateix dia que es complien «deu mesos que Sànchez i Cuixart van entrar a la presó». Formada per un conjunt de panells que reviuen l'1 d'octubre i dos vídeos que mostren l'actuació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil durant el referèndum, l'exposició està enfocada als turistes, ja que està traduïda a l'anglès, al francès i al castellà per tal de poder internacionalitzar la situació. De moment, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, va assegurar que hi ha una «resposta positiva» per part de tots els turistes que van pujar al bus i va assegurar que molts d'ells són espanyols que també s'interessen per conèixer la situació de Catalunya.