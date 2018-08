La «mare de Satanàs», al Raval de Sant Pere

Hi havia triperòxid de triacetona (TATP) en un dels pisos de Ripoll que utilitzaven els tres terroristes dels atemptats de Barcelona i Cambrils de l´agost de 2017: conegut com «la mare de Satanàs», el TAPT és un element químic altament explosiu que els Mossos d´Esquadra també van localitzar a la casa d´Alcanar, a les Terres de l´Ebre, on la cèl·lula gihadista fabricava els artefactes. Un informe de la policia autonòmica inclòs en el sumari que instrueix l´Audiència Nacional citat per l´agència Europa Press conclou que hi havia «la mare de Satanàs» a Ripoll després de l´anàlisi de diverses evidències recollides a l´habitatge del carrer Raval de Sant Pere. Allà hi anaven assíduament Younes Abouyaaqoub –autor dels atropellaments a la Rambla–, Youssef Aalla –que va morir en l´explosió d´Alcanar– i Mohamed Hichamy –abatut pels Mossos d´Esquadra a Cambrils. Les restes de TATP es van trobar enganxats en una escombra, en guants i en pots recollits de dins de les escombraries. «La mare de Satanàs» pot ser elaborada amb productes d´ús quotidià: aigua oxigenada, àcid sulfúric i acetona en són els ingredients principals, que es poden trobar amb facilitat a qualsevol drogueria. Mesclar aquests productes no resulta massa complicat; ara bé, la substància resultant pot explotar amb gran facilitat, qualitat que explicaria la detonació que hi va haver a la casa d´Alcanar i que va acabar amb la vida de dos dels terroristes. El rastre de la «mare de Satanàs» s´ha trobat en altres atemptats comesos per cèl·lules gihadistes a Europa: hi havia restes de TATP a les massacres de Brussel·les, de la sala Bataclán de París i també en un atemptat a Manchester.