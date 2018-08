Un xoc entre un cotxe i un autobús obliga a tallar una hora la «carretera de la Vergonya»

Un xoc entre un cotxe i un autobús al terme de Bescanó va obligar ahir a tallar el trànsit de la «carretera de la Vergonya» durant una hora en ambdós sentits. L'accident, que es va registrar a 2/4 de tres del migdia, es va produir quan un turisme i un autobús que viatjava sense passatges van col·lidir, per causes que s'estan investigant, segons fonts policials. El conductor del turisme, un home de 53 anys, va resultar ferit menys greu i va ser traslladat amb ambulància a l'hospital Santa Caterina de Salt, segons les mateixes fonts. Per altra banda, el conductor de l'autobús de la companyia La Hispano va resultar il·lès. El xoc va tenir lloc al quilòmetre 112 de la Nacional 141-e, a la popularment coneguda com a «carretera de la Vergonya» per l'alta sinistralitat que presenta aquesta via. Una carretera que actualment es troba en obres d'ampliament de la calçada. L'accident, però, es va produir fora d'aquesta zona, a uns metres més enllà. Concretament a la recta de Montfullà, poble que pertany al terme de Bescanó. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dos vehicles dels Bombers de la Generalitat, tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, una unitat del SEM i una grua per extreure el turisme, un Citroën C3, de la carretera. Durant una hora la carretera va estar tallada en ambdós sentits. Això va provocar que molts vehicles optessin per passar per la carretera N-141, paral·lela a la «carretera de la Vergonya», que va a parar al cementiri de Bescanó. Una via molt estreta i amb molts revolts que va quedar col·lapsada de cotxes, segons comentaven diferents usuaris al grup de Facebook de la Plataforma Carretera de la Vergonya.