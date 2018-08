Girona acollirà la tercera edició del Fòrum Carni

El posicionament de la indústria càrnia espanyola en àmbit mundial és indiscutible, amb exportacions que no paren de créixer. Per això, Interempresas Media, editora de la revista TecnoCarne, i l'IRTA, institut d'investigació de reconegut prestigi en àmbit mundial al sector agroalimentari, uneixen les seves forces per crear un punt de trobada anual de referència per al conjunt de professionals que dirigeixen i treballen al sector carni del país.

El III Fòrum Carni, que tindrà lloc el pròxim 9 d'octubre al Palau de Congressos de Girona, reunirà gerents, directius i tècnics de les empreses productores més rellevants d'Espanya, i esdevindrà, una vegada més, un nexe per compartir casos d'èxit i bones pràctiques, amb la innovació com a fil conductor. Es tracta d'una oportunitat única que permetrà als assistents descobrir com es pot aplicar la innovació d'altres sectors a una empresa càrnia, com empreses capdavanteres del nostre entorn han aconseguit allargar la vida útil de la carn fresca de boví, com donar valor als subproductes carnis o com millorar la producció per incrementar la competitivitat.