Millores a la piscina municipal coberta de Ripoll, que torna a obrir les portes

Com cada esitu la piscina municipal de Ripoll va tancar uns dies per fer el manteniment anual i fer millores en les instal·lacions. L'aturada, informa l'Ajuntament, es fa el mes d'agost perquè «a nivell estadístic és quan la piscina rep menys usuaris i usuàries». Les instal·lacions es van tancar el diumenge 29 de juliol i van obrir dilluns passat. Els treballs van consistir en el buidatge de les dues piscines per netejar, desinfectar i rejuntar les parets per evitar pèrdues d'aigua. També es van «buidar, netejar i desinfectar» els acumuladors d'aigua sanitària que emmagatzemen l'aigua que va a les dutxes. Pel que fa els vestuaris, a més de fer una neteja i desinfecció exhaustiva, es va fer el manteniment del clavegueram. En aquest context, al setembre es farà «un tastet» gratuït de prova de la nova programació d'activitats que es realitzen amb l'objectiu de promocionar i fomentar l'esport i l'ús de les instal·lacions esportives. Es podran provar les activitats següents: aiguadolça, que es tracta d'exercicis suaus dins del medi aquàtic que permeten guanyar força, resistència aeròbica, coordinació, flexibilitat i elasticitat muscular, que van adreçats a persones grans; aquagym, que consisteix en la pràctica d'exercicis aeròbics dins del medi aquàtic amb suport musical seguint una coreografia, adreçades a aquelles persones amb un nivell mig de condició física i que tinguin domini aquàtic; aquapower, que treballa la condició física general del cos combinant exercicis de treball

cardiovascular i exercicis de força muscular, tant a dins com a fora de l'aigua; aquafit, activitat dirigida a persones que volen realitzar una sessió de fitness a dins de l'aigua; i cardio-tono, una nova activitat que es realitzarà al Gimnàs de la piscina municipal i que consisteix en treballar la condició física general del cos i millorar la forma física.