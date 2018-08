Un motorista resulta ferit greu en un xoc amb un cotxe a Sant Feliu de Guíxols

L'accident de trànsit s'ha produït quan faltaven cinc minuts per les deu del matí a l'altura del quilòmetre 40 de la GI-682 al seu pas per Sant Feliu de Guíxols. Han tocat un cotxe i una moto. El motorista és qui s'ha endut la pitjor part. Ha resultat ferit greu i el SEM l'ha evacuat en ambulància a l'hospital de Palamós. L'accident ha obligat a tallar la via prop d'una hora i mitja, segons el Servei Català de trànsit. A lloc s'hi han desplaçat els Mossos de trànsit, el SEM que també ha activat l'helicòpter i e els Bombers. El motorista presenta una possible fractura a la cama.